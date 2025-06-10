Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡ÖTECH WORLD¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤ò¸«³Ø¤·¤¿º¸¤«¤é¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¹¡¼¡¢²«»ÖË§¡¦¶Ì»³¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥Ã¥¯Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ê»£±Æ¡¦¾¾±ºÎ´»Ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¹¡¼¡Ê50¡Ë¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Î³èÆ°·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÇÐÍ¥¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ê44¡Ë¤¬10Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ëÂæÏÑ¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖTECH¡¡WORLD¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿´¤Õ¤ì¤¢¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡¼¥Ç¡¼¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£

¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÍ§¿Í¤È¡ÖÅìµþ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¡¢³Ú²°¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£30Ç¯¤°¤é¤¤¤¬·Ð¤Á¡¢¤´°ì½ï¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ï¸÷±É¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤Ï¡Ö30Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡¢»ä¤¬10ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£

°¦¤é¤·¤¤´é¤ÈÅ·Á³¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤Î¡È¤ª¤È¤Ü¤±¡É¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ó¤ÏÅö»þ¡¢¡Ö¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥­¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£

¡ÖTECH¡¡WORLD¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Õ¡×¡Ö¥Í¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¡Ö¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¡£¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤Ï¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¼«Á³¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£Ç¯ÎðÌä¤ï¤º¡¢³Ú¤·¤á¤ë¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£