Ãæ¹ñ¸¦µæ¼Ô¡¢²ÐÀ±¤Ç¤ÎÈ¯ÅÅ¤Ë¿·¤¿¤Ê¿ÊÅ¸
Ãæ¹ñ²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢²ÐÀ±¤ÎÂçµ¤¤òÇÞÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢È¯ÅÅ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÃùÂ¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐÀ±¤Ç¤ÎÈ¯ÅÅ¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ»È¤¤¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÇÞÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯ÅÅ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏµå¾å¤Ç¤ÎÈ¯ÅÅ¡¢Îã¤¨¤Ð²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ä¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¿å¤òºîÆ°ÇÞÂÎ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢±§Ãè¤Ç¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²Ê³Ø³¦¤Ç¤Ï´õ¾¯¥¬¥¹¤Î¥Ø¥ê¥¦¥à¡¦¥¥»¥Î¥óº®¹ç¥¬¥¹¤òºîÆ°ÇÞÂÎ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥ê¥¦¥à¡¦¥¥»¥Î¥óº®¹ç¥¬¥¹¤Ï²ÐÀ±¤ÇºÎ¼è¤Ç¤¤ë»ñ¸»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏµå¤«¤é²ÐÀ±¤Þ¤ÇÍ¢Á÷¤¹¤ë²áÄø¤ÇÏ³¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÊä½¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¸¦µæÊ¬ÀÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¹¤¯¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ê¥¦¥à¡¦¥¥»¥Î¥ó´õ¾¯¥¬¥¹¤ÎÍøÍÑ¥×¥é¥ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ò¼ç¤È¤¹¤ë²ÐÀ±¤ÎÂçµ¤¤¬Èæ³ÓÅªÂç¤¤ÊÊ¬»Ò¼ÁÎÌ¤ÈÃ±°ÌÂÎÀÑÅö¤¿¤ê¤ÎºîÆ°Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯ÅÅ¸úÎ¨¤òºÇÂç20¡ó¡¢ÅÅÎÏÌ©ÅÙ¤òºÇÂç14¡ó¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âºîÆ°ÇÞÂÎ¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾Íè¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐÀ±Ãµºº¤Ë¡Ö¸½ÃÏ¤Ë±þ¤¸¤¿¡×¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¸»º¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë