¡Ú¥È¥Þ¥È°ì¿Í1¸Ä¤Ç¡ÛÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Î²¿ÅÙ¤Ç¤âºî¤ê¤¿¤¤¡Ø´ÊÃ±À¸¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¥Ñ¥¹¥¿¡Ù
ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ò¤È¹©É×¡£¤à¤º¤«¤·¤¤ºî¶È¤ä¤á¤ó¤É¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¥Ê¥·¡£ÎáÏÂÈÇ¡Ö¤¤Û¤ó¤ÎÎÁÍý¡×¤ò¡¢¿Íµ¤¤ÎÎÁÍý²È¡¦Ä¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ä¡ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤È»ÀÌ£¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÀ¸¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë½é²Æ¤Ï¥È¥Þ¥È¤Î´Å¤ß¤ä¹á¤ê¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤µ¨Àá¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥È¥Þ¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì£¸«¤ò¤·¤Æ»ÀÌ£¤¬Î©¤Á¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤éº½Åü¤ò¾¯¤·²Ã¤¨¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÊ¼è¤ê¤¬Âç»ö¡£Åò¤¬Ê¨¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¥È¥Þ¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¿¤ê¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤Þ¤»¤Æ¥½¡¼¥¹¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤ª¤¡¢ÌÍ¤¬¤æ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¥Ñ¥¹¥¿¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
Âç¤¤á¤Î¥È¥Þ¥È¤ò1¿ÍÊ¬1¸Ä¤¬ÌÜ°Â¡£
¤Ä¤Ö¤·¤Ê¤¬¤é¼Ñ¤ë¤À¤±¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç·Ú¤á¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡Ê1.6mm¡Ë¡Ä¡Ä160g
¥È¥Þ¥È¡ÊÂç¡Ë¡Ä¡Ä2¸Ä¡ÊÌó400g¡Ë
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤Ä¤Ö¤¹¡Ë¡Ä¡Ä2¤«¤±
¥Ð¥¸¥ë¡Ä¡Ä1¡Á2»Þ
¹¥¤ß¤ÇÊ´¥Á¡¼¥º¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤æ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ë
Æé¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅò¡ÊÌó2¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤òÊ¨¤«¤¹¡£¥È¥Þ¥È¤Ï¤Ø¤¿¤ò¼è¤Ã¤ÆÂç¤Þ¤«¤ËÀÚ¤ê¡¢¥Ð¥¸¥ë¤ÏÍÕ¤òÅ¦¤à¡£Åò¤¬Ê¨¤¤¤¿¤é¿å¤Î½ÅÎÌ¤Î1¡ó¤Î±ö¡ÊÌó20g¡Ë¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤òÂÞ¤ÎÉ½¼¨»þ´Ö¤É¤ª¤ê¤Ë¤æ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥½¡¼¥¹¤òºî¤ë
Ä¾·Â22cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸2¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤Æ¼å²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ä¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈßÖ¤á¤ë¡£Ãæ²Ð¤Ë¤·¡¢ÀÚ¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¡¢±ö¾®¤µ¤¸2/3¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤ËßÖ¤á¤ë¡£¥È¥Þ¥È¤«¤é¿å¤±¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤Ä¤Ö¤·¤Ê¤¬¤é7¡Á8Ê¬¼Ñ¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤«¤é¤á¤ë
¤æ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Î¿å¤±¤ò¤«¤ë¤¯¤¤Ã¤Æ¡Ê2¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤È¤«¤é¤á¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£¥Ð¥¸¥ë¤ÎÍÕ¤ò²Ã¤¨¤Æ¼êÁá¤¯º®¤¼¤ë¡£¤¹¤°¤Ë´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤ÇÊ´¥Á¡¼¥º¤ò¤Õ¤ë¡£
¥Ñ¥¹¥¿¤ÏÂç¤¤á¤ÎÆé¤Ç±ö¤ò¤¤«¤»¤Æ¤æ¤Ç¤ë
ÌÍ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ÏÍÆÎÌ2.5¡Á3¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÆé¤ò»È¤¤¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅò¡Ê2¥ê¥Ã¥È¥ë°Ê¾å¡Ë¤Ç¤æ¤Ç¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢±ö¤ÏÅò2¥ê¥Ã¥È¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ20g¤¬ÌÜ°Â¡£°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È·×ÎÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥½¡¼¥¹¤Î¤È¤¤³¤½¡¢ÌÍ¤Î¤æ¤ÇÊý¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê
ÎÁÍý²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£»¨»ï¤äWEB¡¢¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤ËÉý¹¤¯¥ì¥·¥Ô¤òÄó¶¡¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¡¢È¯¸«¤Î¤¢¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¼ê·Ú¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¬Âç¹¥É¾¡£¡ØÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê¡¡DAILY RECIPE¡¡Vol.3¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£
X¡§@akari_hasegawa
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯5·î17Æü¹æ¤è¤ê¡Ë