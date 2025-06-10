¤µ¤ó¤Þ¡Ö¤¢¤ì¤ÏÃæµï¤¬°¤¤¡ª¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Çµ¯¤¤¿22Ç¯Á°¤ÎàÄáÉÓ¥Ý¥í¥ê»ö·ïá¤Î¿¿Áê
¡¡Íî¸ì²È¡¦·Ë¾®Ê¸»Þ¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¤ó»Þ²þ¥á¡¡»ÍÂå¡¡·Ë¾®Ê¸»Þ¡×¤¬£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÄáÉÓ¤¬¤¹¤°¤ËÍç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö·»¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤¬¥¦¥ê¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¤¨¡£¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤É¤¨¤é¤¤ÌÜ¤Ë¡ÊÁø¤Ã¤¿¡Ë¡£¥ª¥ì¤Ï·»¤µ¤ó¤ÎÌ£Êý¤ä¤Ç¡¢¤¢¤ì¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï£²£°£°£³Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö£²£·»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤Î¤³¤È¡£ÄáÉÓ¤¬¥í¥±Àè¤Ç¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¤ÈÃæµïÀµ¹»á¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¡¢µ¯¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶ÉÉô¤òÏª½Ð¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÃæµï¤¬¡Ä¡££Ó£Í£Á£Ð¤ÎÃæµï¤¬¡ØÉÛÃÄ¤ÎÃæ¡¢²¿¤âÃå¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡¡Ãå¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤Ã¤Æ¿¶¤ê¤è¤Ã¤¿¡£ÄáÉÓ·»¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃ¦¤¤¤É¤«¤Ê¥¢¥«¥ó¤È»×¤¤¤Ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤½¤ó»þ¡¢¸å¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤ó¤ä¡£¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ë¡Ø·»¤µ¤ó¡¢°¤Ê¤¤¡ª¡¡·»¤µ¤ó¡¢°¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¿¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÏÃæµï¤¬°¤¤¡ª¡¡¸½¤Ë°¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡×¤È¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæµï»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤òÎã¤Ë½Ð¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Û¥¹¥È¤Î¾®Ê¸»Þ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¡¢Ãæµï¤¯¤ó¼«ÂÎ¤¬·Ý¿Í¤ä¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¡£·Ý¿Í¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¸À¤¦¤¿¤éÈà¡ÊÄáÉÓ¡Ë¤ÏÃ¦¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÎÊ¬¤«¤ë¤ä¤ó¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾®Ê¸»Þ¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡¡¥¢¥«¥ó¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¥«¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¥¤¥ä¥¤¥äº£¤Î¤Ï¡£ËÍ¤ÎÏÃ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¥¤¥ä¡¢¥ª¥ì¤ÎÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤¬£Ï£Ë¤¹¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤É¤³¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡¢¸À¤ï¤Ï¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÀÚ¤é¤ì¤ó¤Í¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢Á´ÉôÎ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£