¡ÖAlive Project byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥³¥á¥ó¥È¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¼ÂÁõ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õµ¤ÆÉ¤ß¡£¡×¡õ¡Ö¤×¤Ë¤ã¤ó¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»ÈÍÑ
¡¡GMO¥Ú¥Ñ¥Ü¤Ï¡¢Æ°²è¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖAlive Project byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢Æ°²è¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î»Ù±ç¤ò6·î10Æü¤è¤êÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»Ù±ç¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAlive Project byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆâ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¡¢SNSÅù¤Î³°Éô¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤¬Äó°Æ¡¦Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Àµ¼°³«»Ï¤ËÀè¹Ô¤·¤ÆÇÛ¿®¥³¥á¥ó¥È¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬¡ÖAlive Studio byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¡£6·î9Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥³¥á¥ó¥È¤ÎÆÃÄê¤Î¥ー¥ïー¥É¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÇÛ¿®²èÌÌ¤Ë¼«Æ°¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡¢¥¸ー¡¦¥âー¥É¤Î¥²ー¥à¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õµ¤ÆÉ¤ß¡£¡×¡¢¡Ö¤×¤Ë¤ã¤ó¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õµ¤ÆÉ¤ß¡£¡×¡¢¡Ö¤×¤Ë¤ã¤ó¡×ÇÛ¿®¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥¤¥áー¥¸
ÇÛ¿®¥³¥á¥ó¥È¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÇÛ¿®¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤È»ëÄ°¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò³«È¯¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿´ë¶È¤ä¾¦ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ー¥ïー¥É¤ò¥È¥ê¥¬ー¤È¤·¤Æ¡¢ÇÛ¿®²èÌÌ¤Ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤¿¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÁÇºà¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¡ÖAlive Studio byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤Ë¼ÂÁõ¤·¤¿¡£
¡Ú»öÎã¡Û
¥²ー¥à¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õµ¤ÆÉ¤ß¡£¡×¡¢¡Ö¤×¤Ë¤ã¤ó¡×¡Ê¥¸ー¡¦¥âー¥É¡Ë
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAlive Project byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÛ¿®²èÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖAlive Studio byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤ä¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ëWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥È¥êー¥Þー¥Þ¥¬¥¸¥ó byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢SNSÅù¤Î³°Éô¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢VTuber¤ä¥é¥¤¥Ðー¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¤Ê¤É¡Ê°Ê²¼¡¢ÇÛ¿®¼Ô¡Ë¤È¤½¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ø¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤¬¤è¤ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£