Á´¹ñ¤Ç¿ï°Õ·ÀÌóŽ¢È÷ÃßÊÆŽ£Î®ÄÌ¿Ê¤àÃæ¤ÇÄÉ²ÃŽ¢È÷ÃßÊÆŽ£Êü½ÐÈ¯É½¤Î°ìÊýŽ¢ÌÃÊÁÊÆŽ£Î®ÄÌ¤ËÊÑ²½¤â¡ÄÀÅ²¬´Þ¤á¸½¾õ¼èºà
10ÆüÄ«¤ÎÀçÂæ±Ø¡£È÷ÃßÊÆ¤¬ÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤È ÅìËÌ¿·´´Àþ¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ¡×¤¬°ú¤¼õ¤±¤¿¿ï°Õ·ÀÌóÊ¬¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ç¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·5¥¥íÆþ¤ê 200ÂÞ¤òÅÔÆâ¤Ø±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÑ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÌó2»þ´Ö¸å¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Öº£¡¢È÷ÃßÊÆ¤ò¾è¤»¤¿¿·´´Àþ¤¬Åìµþ±Ø¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÅþÃå¸å¤¹¤°¤Ë»öÁ°Í½Ìó¤·¤¿¿Í¤Ë1ÂÞ2160±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¤¤Î¤¦ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー·Á¼°¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¼Ö¤¬Âç¹ÔÎó¡£
¡Ö¤¤¤ä～¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤°¤ë¤Ã¤Æ¼ÖÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡Ê¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ë¤³¤ìÇã¤¨¤ë¤«¤Ê¤¡¡©¤Ã¤Æ¡×
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤¬¹Ô¤ÅÏ¤ê»Ï¤á¤ëÃæ¡¢10Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬¡£
¡Ê¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡Ë
¡Ö¤¢¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤¿ÄÉ²Ã¤ÎÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Á´¤¯¼ê¤ò´Ë¤á¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç61Ëü¥È¥ó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢11Æü¤«¤é¿·¤¿¤Ë¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤ÎÎÌ¤Ï2021Ç¯»º 10Ëü¥È¥ó¡¢2020Ç¯»º10Ëü¥È¥ó ·×20Ëü¥È¥ó¤Ç¤¹¡£Çä¤êÅÏ¤·Àè¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÂç¼ê¾®Çä¶È¼Ô¤äÃæ¾®¤Î¥¹ー¥Ñー¤Î¤Û¤«¡¢ÀºÊÆ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Á¤Î¥³¥áÈÎÇäÅ¹¤Ç¡¢¿ôÎÌ¤Î¾å¸Â¤ÏÀß¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Îºß¸Ë¤Ï10Ëü¥È¥ó¤Û¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤¬¿Ô¤¤¿¾ì¹ç¤Ï³°¹ñ»ºÊÆ¤Î¶ÛµÞÍ¢Æþ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£9Æü¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê37±ß°Â¤¤¡¢5¥¥í¤¢¤¿¤ê4223±ß¡£2½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡Ë
¡Öº£¤³¤ì¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë3000±ßÂæ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´¤¯°Â¿´¤¹¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò´Ë¤á¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
È÷ÃßÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ÇÌÃÊÁÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌÃÊÁÊÆ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥³¥áÈÎÇäÅ¹¡£
(¥³¥áÈÎÇäÅ¹ÂåÉ½¡Ë
¡Öº£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡Ê¥³¥á¤¬¡Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É6¼ïÎà¤¯¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó½Ð²ó¤ê»Ï¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²·Çä¶È¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö6ÌÃÊÁ¤ÎÊÆ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
(¥³¥áÈÎÇäÅ¹ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÌä²°¤µ¤ó¤«¤é¡Ê¥³¥á¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ê¤¼¡¢ÌÃÊÁÊÆ¤ÎÏ¢Íí¤¬¡£Å¹¼ç¤¬²·Çä¶È¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¤³¤ó¤ÊÊÖÅú¤¬¡£
(²·Çä¶È¼Ô¤ÎÊÖÅúÆâÍÆ¡Ë
¡ØÁ°¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤á¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹â¤¯Çä¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬ÇÀ²È¤µ¤ó¤È¤«Ãç²ð¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡ÈÁê¾ì´¶¡É¸«¤Ê¤¬¤é¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ù
(¥³¥áÈÎÇäÅ¹ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¡Ê¸µ¡¹¥³¥á¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤é»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡×
¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤â¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤ËÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥³¥á¤ò¼è¤ê°·¤¦Å¹ÊÞ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤ÈÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÎÏÃ¤â¡Ä¡£
ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ¤ÎÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤â¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤ËÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢½µÌÀ¤±¤Î9Æü¤¬¥³¥á¤ÎÆþ²ÙÆü¡£¸©Æâ»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Ò¤Ð¤ê¤ä ±Ä¶ÈËÜÉô¡¡»³´ß Ã£Ìé ÉôÄ¹¡Ë
¡Ö½µËöÊ¬¤ÏÅÚÍËÆü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢½µÌÀ¤±¤Ë¤Ï¡¢ÂçÂÎ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¡ÊÃª¤¬¡Ë¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Àè½µº£½µ¤°¤é¤¤¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÏÃ¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢½µËö¶õ¤±¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤â¤ª¥³¥á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ºÇ¶á¡¢ÆÃ¤ËÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬2¥¥í¤Î¥³¥á¡£¤³¤ÎÆü¤â´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ò¥Ð¥ê¥ä¡×¤Ç¤Ï¡¢º£½µËö¡¢5¥¥í2000±ßÂæ¤ÇÈ÷ÃßÊÆ600ÂÞ¤ò¸©Æâ£µÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Å¹Æ¬¤ÎÌÃÊÁÊÆ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢²Á³Ê¤À¤±¤ß¤ì¤Ð2000±ß°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á5¡¢¥¥í¤Î¥³¥á¤òÇã¤¤¹µ¤¨¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Ò¤Ð¤ê¤ä ±Ä¶ÈËÜÉô¡¡»³´ß Ã£Ìé ÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¡ÊÇä¤ê¾ì¤Ë¡ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡ØÈ÷ÃßÊÆ¡¢¤¤¤¯¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤À¤È¡¢Í½Äê¤òÏÃ¤¹¤È¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥½¥¦¥á¥ó¤Ç²æËý¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥³¥á¤òÁª¤Ö¾ÃÈñ¼Ô¤âÇä¤ê¾ì¤ÎÊÑ²½¤ËÉÒ´¶¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¡Ë
¡ÖÂçÎÌ¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤³¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¨¡¢
¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡£¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¡×
¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç5000±ß¶á¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾ÃÈñÀÇÆþ¤ì¤Æ¡£¤¦¤ó¡¢¤À¤«¤é¤³¤ì°Â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤Ã¤Á¤¬¤Í¡¢°Â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Ã¤ÁÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¥³¥á¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤Î²·¶È¼Ô¤«¤éÌÃÊÁÊÆ¤ÎÃÍ²¼¤²¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢´üÂÔ¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢ÉÔ°Â¤â»Ä¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Ò¤Ð¤ê¤ä ±Ä¶ÈËÜÉô¡¡»³´ß Ã£Ìé ÉôÄ¹¡Ë
¡Ö°ã¤¦ÌÃÊÁ¤Ç5¥¥í100±ß²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦°ÆÆâ¤¬Íè¤Æ¡¢Àè½µÊÑ¹¹¤·
¤¿¡×
Q.ÍýÍ³¤Ï¡©
¡Ö¥â¥Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£È÷ÃßÊÆ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÏÄÌ¾ïÊÆ¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤¬¼ê¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ÊÎÌ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¡£¤¿¤À¡¢°ì²áÀ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤µÈ¾Ê¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤âÈ¾Ê¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢¤³¤³¤Ï¾ÆÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ëÌÀ¼£39Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥³¥á¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¸©Æâ¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥³¥á¤ò¸¼ÊÆ¤äÀºÊÆ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤ÎÉ½¼¨¤â¡Ä¡£
¡ÊËôÊ¿¾¦Å¹¡¡ËôÊ¿ ½¡°ìÏº¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð3¼ïÎà¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬ÇÜ°Ê¾å¤Î¥³¥á¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤·¤Ïºß¸Ë¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥³¥á¶È³¦¤Î³µÇ°¤¬Ê¤¤Ã¤¿¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿1Ç¯¡×
°ìÊý¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¥³¥á»Ô¾ì¤ËÆ°¤¤â¡£
¡ÊËôÊ¿¾¦Å¹¡¡ËôÊ¿ ½¡°ìÏº¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Þ¤ÀÆ°¤»Ï¤á¤¿´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¿¤À¡¢º£¤Þ¤Ç¹ÅÄ¾²½¤·¤Æ¤¤¤¿»Ô¾ì¤¬È÷ÃßÊÆ¤Ê¤É¤ÇÆ°¤½Ð¤¹Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·ÊÆ¤Î»þ´ü¤Þ¤Ç2¤«·î¤Û¤É¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÆ°¤½Ð¤¹´üÂÔ¤Ï¤¢¤ë¡×
Á´¹ñÅª¤ËÌÃÊÁÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤ËÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢²·Çä¶È¼ÔÆ±»Î¤ÇÌÃÊÁÊÆ¤òÇäÇã¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¼è°ú¡×¤Î²Á³Ê¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£½¾Íè¡¢¥³¥á¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¶È¼Ô¤ËÇä¤ë¤Ê¤É¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥³¥á¤òÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥áÉÔÂ¤¬µ¯¤¤ë¤È¶È¼Ô´Ö¤Ç¥³¥á¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È²Á³Ê¤¬¹âÆ¡£ÇÀ¿å¾Ê¤â¤³¤ì¤¬¥³¥á¹âÆ¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È²Á³Ê¤¬¡¢º£¡¢²¼Íî·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤ÀÎ®ÄÌ¤¬°ÂÄê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÆ°¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·ÊÆ¤Îµ¨Àá¤Þ¤Ç¤¢¤È3¤«·î¤Û¤É¤È¤Ê¤ê¡¢´õË¾¤Î¸÷¤â¤ß¤¨¤Æ¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊËôÊ¿¾¦Å¹¡¡ËôÊ¿ ½¡°ìÏº¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥³¥á²°¤È¤·¤Æ°ìÈÖ´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥³¥áÎ¥¤ì¡£È÷ÃßÊÆ¤¬½Ð²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥³¥áÎ¥¤ì¤¬¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂçÊÑ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ë¡£¤³¤È¤·¤Ï¥³¥áÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤à·¹¸þ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¥³¥á¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å
¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÊÆ¤¬Áá¤±¤ì¤Ð£¸·î¤Î¤ªËß¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤¢¤È£²¤«·î¤Ê¤ó¤È¤«ÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¤Û¤ó¤È¤Ë»ý¤Ä¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¿´ÇÛ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×