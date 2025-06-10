ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£°¡¥£¸¡óÉÕ¶á¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿ä°Ü

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡10.79¡¡7.70¡¡7.61¡¡7.26
1MO¡¡10.64¡¡7.77¡¡7.65¡¡7.38
3MO¡¡10.50¡¡7.62¡¡8.30¡¡7.41
6MO¡¡10.43¡¡7.57¡¡8.90¡¡7.64
9MO¡¡10.24¡¡7.49¡¡9.17¡¡7.78
1YR¡¡10.15¡¡7.51¡¡9.43¡¡7.94
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.63¡¡8.49¡¡8.77
1MO¡¡9.18¡¡9.40¡¡8.99
3MO¡¡9.58¡¡9.64¡¡8.68
6MO¡¡9.97¡¡9.94¡¡8.60
9MO¡¡10.14¡¡10.01¡¡8.47
1YR¡¡10.27¡¡10.15¡¡8.45
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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