¾¾ºå¤æ¤¦¤¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¾§¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ËÆ¬²¼¤²¤ë¡Ö¤ªÊÆ¤¬¹â¤¤Ãæ£Ã£Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤Î¾¾ºå¤æ¤¦¤¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢£±£±ÆüÈ¯Çä¤ÎÄÌ»»£¹ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Þ¤Ë¤Þ¤Ë¤Î¤Þ¤Ë¡¿Îø²Ö²Ð¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£º£Ç¯·Þ¤¨¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤ËºÝ¤·¤Æ¡ÖÎÉ±ï¤òÄº¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç²Î¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È´î¤Ó¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ºå¤Ï¡Ö¤ªÊÆ¤¬¹â¤¤Ãæ¤Ç£Ã£Ä¤òÇã¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È»þ»ö¥Í¥¿¤ò¸ò¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë±þ±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤âÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿·¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î¡Ö£²²¯£´ÀéËü¤ÎÆ·¡¡¡Ý¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ý¡×¤äÉÛ»ÜÌÀ¤Î¡Ö·¯¤Ïé¬é¯¤è¤êÈþ¤·¤¤¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡£²»ÂçÀ¼³Ú²ÊÂ´¶È¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ò²ñ¾ìÃæ¤Ë¶Á¤«¤»¤¿¡£