¡ÖHACKING GHOST ～¥«¥é¥À¤Ë¤·¤«²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤¤³Ø±à～¡×Âè21ÏÃ¡Ö»Õ¾¢¤ÈÄï»Ò¡×¤ò¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¸ø³«¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï6·î10Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬¡ÖHACKING GHOST ～¥«¥é¥À¤Ë¤·¤«²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤¤³Ø±à～¡×¤ÎÂè21ÏÃ¡Ö»Õ¾¢¤ÈÄï»Ò¡×¤ò¡¢¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥Þ¥µ¥¤»á¤¬¸¶ºî¡¢Ï»°í»á¤¬ºî²è¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡È¥«¥é¥À¾è¤Ã¼è¤ê·Ï¡É°ÛÇ½¥Ð¥È¥ë¡£¿ÍÎà¤Î20¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¡×¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿»þÂå¡£Îî¤ÈÏÃ¤»¤ë¤À¤±¤Î¼å¾®Ç½ÎÏ¼Ô¡¢Âì¿À¹¿Í¤Ï¡¢ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞµÁ»Ð¤ËÁþ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤´¤ÈÁê¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤òÃ¥¤¤¼è¤ëÇ½ÎÏ¤ò¼ø¤±¤ë¤È¤¤¤¦Í©Îî¤È½Ð²ñ¤¤¡¢±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¸½ºß¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¤Ï¡¢Âè20ÏÃ¡¢Âè19ÏÃ¤Ê¤É¤âÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè21ÏÃ¡Ö»Õ¾¢¤ÈÄï»Ò¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌµÎÁ¡Û
Âè20ÏÃ¡ÖÀÜ¿¨¡ß2¡×¤Î¥Úー¥¸
¡ÖËÜ»ïÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡×¤Î¥Úー¥¸
Âè19ÏÃ¡ÖÈ¯¾ð¥ä¥ó¥ー¤Îµ¢´Ô¡×¤Î¥Úー¥¸@@¡Ú¡ÖHACKING GHOST ¥«¥é¥À¤Ë¤·¤«²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤¤³Ø±à¡×1´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
Îî¤òÁà¤ë¡È¤À¤±¡É¤ÎºÇ¼å¤ÎÇ½ÎÏ¡£»×¤ï¤Ì·Á¤Ç³«Ëë¤¹¤ëµÕÅ¾·à――¡ª
¿ÍÎà¤Î20¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¡×¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿»þÂå¡£
Îî¤ÈÏÃ¤»¤ë¤À¤±¤Î¼å¾®Ç½ÎÏ¼Ô¡¦Âì¿À¹¿Í¤Ï¡¢
¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤éºÇ¶¯¤ÎÇ½ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ëµÁ»Ð¡¦Îï¤Ë¡¢¡Ö1Ç¯¸å¤Ë»¦³²¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÀë¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀäË¾¤¹¤ë¹¿Í¤Ë¡¢¤¢¤ë1¿Í¤ÎÎî¤¬¹ð¤²¤ë¡£¡ÖÇ½ÎÏ¤òÃ¥¤¤¼è¤ì¤Ð¤è¤«¤í¤¦¡£¥«¥é¥À¤´¤È¡Ä¡Ä¡×¡£
Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡É¥«¥é¥À¾è¤Ã¼è¤ê·Ï¡É°ÛÇ½¥Ð¥È¥ë¡¢³«Ëë¡ª
Âè1ÏÃ¡ÖÎîÂÎ»ÈÌò¡×¤Î¥Úー¥¸
(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.