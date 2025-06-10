¡Ö¿··¿¥à¡¼¥ô¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡¡Æ±Ìç¥¿¥ó¥È¤â¥ï¥´¥ó£Ò¤â¶¥¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È³«È¯¼Ô¤¬¸ì¤ë¥ï¥±
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¿··¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥à¡¼¥ô¤¬ÎòÂå½é¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿
¢£¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ºÎÍÑ¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ëº¬¤¶¤·¤¿·ë²Ì
¢£·Ú¥»¥ß¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ê¤é¤º·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Î¶¥¹ç¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë
¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ò¿·ºÎÍÑ¤·¤¿¿··¿¥à¡¼¥ô¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤¤¤º¤³¡©
¡¡ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿··¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥à¡¼¥ô¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÎòÂå½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ÎºÎÍÑ¤À¤í¤¦¡£ÅöÁ³¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ë¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¯É½²ñ¾ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤Îµ¿Ìä¤«¤é°ìÊâÀè¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ºÎÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¿··¿¥à¡¼¥ô¤Î¶¥¹ç¼Ö¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«È¯¼Ô¥µ¥¤¥É¤Î°Õ¸«¤â»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿¿°Õ¤â¼«¤º¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿··¿¥à¡¼¥ô¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1655mm¡Ê2WD¼Ö¡Ë¡£ÀèÂå¥à¡¼¥ô¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÁ´¹â¤Î¤ß25mm¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ó¥È¤ÎÁ´¹â1755mm¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤â100mmÄã¤¤¡£°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁ´¹â¤¬¹â¤¹¤®¤ºÄã¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë·Ú¥»¥ß¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤ËÀèÂåÆ±ÍÍ¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Û¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢¥¹¥º¥¡¦¥ï¥´¥óR¡¢»°É©ek¥ï¥´¥ó¡¿Æü»º¥Ç¥¤¥º¡¢¥Û¥ó¥ÀN-WGN¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬³ºÅö¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¡£
¡¡Â¾¼Ò¤Î·Ú¥»¥ß¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ò¥ó¥¸¥É¥¢¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿··¿¥à¡¼¥ô¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿·Ú¥»¥ß¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó3¼Ö¼ï¤È¿··¿¥à¡¼¥ô¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤¹¤ì¤Ð¡¢µÕ¤ËÂç¤¤ÊÁê°ãÅÀ¤Ï¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ºÎÍÑ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¼Ö¹â¤Ï¡¢Á´¼Ö1650mm¡Á1700mm¤Î´Ö¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¡ÊN-WGN¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¤Î¤ßÎã³°Åª¤Ë1700mm¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡£¼Ö½Å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ï¥´¥óR¤Î¤ß¤¬700kgÂæ¸åÈ¾¤ÈÃø¤·¤¯·ÚÎÌ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼Ö¼ï¤Ç¤Ï´ñ¤·¤¯¤â¤¹¤Ù¤Æ840¡Á850kg¤Î´Ö¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê2WD¡¦NA¼Ö¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇÎÌÈÎ¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤ÏÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁ´¼Ö¤¬ÀÇ¹þ¤Ë¤·¤Æ140Ëü±ßÂå¤Î²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤ë¡£´ù¾å¤Ç³ÛÌÌ¤Î¤ß¸«¤ì¤Ð¡¢¿··¿¥à¡¼¥ô¤ÏÂ¾¼Ò¤Î·Ú¥»¥ß¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤È¤Þ¤µ¤Ë¤¬¤Ã¤×¤ê»Í¤Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¶¥¹ç¼Ö¼ï¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¼¡Âè¡×
¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¿··¿¥à¡¼¥ô¤ÏÁ°½Ò¤Î·Ú¥»¥ß¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤¿¤Á¤ò¶¥¹ç¼Ö¼ï¤Ë¸«Äê¤á¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Á¡¼¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¸ÍÁÒ¹¨À¬»á¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÆÃÄê¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÆÃÄê¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¶¥¹ç¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¡¡¸ÍÁÒ»áÛ©¤¯¡¢·Ú¥»¥ß¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤Ï¾¯¤Ê¤¤ÙÉ¹³¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¤¤¤Þµì·¿¤Î·Ú¥»¥ß¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÀÚ¤ê»¥¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤Æ¥à¡¼¥ô¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òµá¤á¤ë¸ÜµÒ¤Ï¿ôÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¶¥¹ç¤Ï·Ú¥»¥ß¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡¡¤È¹¢¤â¤È¤Þ¤Ç½Ð¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÍÁÒ»á¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¡¢¿··¿¥à¡¼¥ô¤¬¥»¥ß¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ë¶¥¹ç¤¹¤ë¤«¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ë¶¥¹ç¤¹¤ë¤«¤Ï¤ªµÒÍÍ¼¡Âè¤Ç¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤³¤ì¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤æ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¡×
¡¡¥Ò¥ó¥¸¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÂå¤Þ¤Ç¤Î¥à¡¼¥ô¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¸ÜµÒ¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ºÎÍÑ¤Î·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤âÆ±»þ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¼ÖÎ¾²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿··¿¥à¡¼¥ô¤Ë¤ÏÁÊµáÎÏ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀÇ¹þ135Ëü±ß¤«¤é¤È¤¤¤¦°Â²Á¤Ê¥×¥é¥¤¥¹¥¿¥°¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°Ï¤¤¹þ¤ß¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÊäÂ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Êú¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡ÖÆ±¤¸¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥¿¥ó¥È¤ä¥à¡¼¥ô¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤È¶¥¹ç¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤éÀ³¤ß¤ï¤±¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Á³Ê¤È¥µ¥¤¥º¤ò·Ú¥»¥ß¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥óµé¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó·Ï¤Ë¤·¤«ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾Êý¤Î»Ô¾ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤æ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿··¿¥à¡¼¥ô¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥À¥¤¥Ï¥Ä¼«¿È¤âÍ½ÁÛ¤·¤¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¤½¤ì¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£