¥¨¥¤¥·¥¢¥ó£Ó¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò17¡ó¾åÊý½¤Àµ
¡¡£Á£Ó£É£Á£Î¡¡£Ó£Ô£Á£Ò <8946> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬6·î10ÆüÂç°ú¤±¸å(17:35)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î9400Ëü±ß¢ª1²¯1000Ëü±ß(Á°´ü¤Ï5900Ëü±ß)¤Ë17.0¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬59.3¡óÁý¢ª86.4¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢1-6·î´ü(¾å´ü)¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ï°ú¤Â³¤³«¼¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡2025Ç¯3·î¤è¤ê¿··Ð±Ä¿Ø¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¡ÖÂèÆó¤ÎÁÏÂ¤´ü¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ·Ð±ÄÂÎÀ©¤ò°ì¿·¤·¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ê2025-2027Ç¯ÅÙ¡Ë¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤Ï¡¢Mission¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°¿®Íê¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤Ëµ±¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¡¢Vision¡ÖÉÔÆ°»º¡¦¶âÍ»¡¦¥¢¥¸¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÍ»¹ç¤ò¥³¥¢¥Ð¥ê¥åー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ê¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖÀ¿¼Â¤È¿®Íê¡×¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¡ÖÃÎ¸«¤ÎÍ»¹ç¡×¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ¡×¤Î4¤Ä¤ÎValue¤ò¹ç¤ï¤»¤¿MVV¡ÊMission¡¿Vision¡¿Value¡Ë¤òÅö¼Ò¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢¡Ê£±¡Ë¡Ö´ûÂ¸¤ÎÉÔÆ°»º´ÉÍý¡¦Ãç²ð¡¦ÄÂÂß»ö¶È¡Ê°Ê²¼¡Ö´ûÂ¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ÈÁí¾Î¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¼ý±×´ðÈ×¤Î¿¼²½¤È¡¢¡Ê£²¡Ëµ¡´ØÅê»ñ²È¡¦ÉÙÍµÁØ¸þ¤±ÉÔÆ°»ºÈÎÇä»ö¶È¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶ÈµÚ¤ÓÅê»ñ¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î³ÎÎ©¤ò¹Ô¤¤¡¢Íø±×³ÈÂçºö¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢º£¸å¡¢¹¹¤Ê¤ë¶ÈÀÓ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Çä¾å¹â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢´ûÂ¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¼ý±×¤È¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¡¦ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¡ÖÉÔÆ°»ºÈÎÇä»ö¶È¡õÅê»ñ¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡×¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»ºÈÎÇä¡¦Ãç²ð¡¦´ÉÍý¸Í¿ôÀÑ¾å¤²¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤ò¹½ÃÛ¡¢¹¹¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÆ°»ºAM´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆAUM¡ÊÍÂ¤ê»ñ»º»Ä¹â¡Ë¤ÎÁý¶¯¤Ë¤è¤ëÇä¾å³ÈÂç¤ò¸«¹þ¤à¤³¤È¤«¤é¡¢3,941É´Ëü±ß¤Î¸«¹þ¤ß¤«¤é5,000É´Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Ê¤é¤Ó¤Ë·Ð¾ïÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤Æ¶¯²½¤¹¤ë»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤áÈÎÇä´ÉÍýÈñ¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ´ÉÍýÈñ¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Åö½é¸«¹þ¤ß¤Î±Ä¶ÈÍø±×102É´Ëü±ß¤«¤é120É´Ëü±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Ï94É´Ëü±ß¤«¤é110É´Ëü±ß¤È¼ã´³¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤âÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢1-6·î´ü(¾å´ü)¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ï°ú¤Â³¤³«¼¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡2025Ç¯3·î¤è¤ê¿··Ð±Ä¿Ø¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¡ÖÂèÆó¤ÎÁÏÂ¤´ü¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ·Ð±ÄÂÎÀ©¤ò°ì¿·¤·¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ê2025-2027Ç¯ÅÙ¡Ë¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤Ï¡¢Mission¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤°¿®Íê¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤Ëµ±¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¡¢Vision¡ÖÉÔÆ°»º¡¦¶âÍ»¡¦¥¢¥¸¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÍ»¹ç¤ò¥³¥¢¥Ð¥ê¥åー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ê¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖÀ¿¼Â¤È¿®Íê¡×¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¡×¡ÖÃÎ¸«¤ÎÍ»¹ç¡×¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ¡×¤Î4¤Ä¤ÎValue¤ò¹ç¤ï¤»¤¿MVV¡ÊMission¡¿Vision¡¿Value¡Ë¤òÅö¼Ò¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢¡Ê£±¡Ë¡Ö´ûÂ¸¤ÎÉÔÆ°»º´ÉÍý¡¦Ãç²ð¡¦ÄÂÂß»ö¶È¡Ê°Ê²¼¡Ö´ûÂ¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ÈÁí¾Î¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¼ý±×´ðÈ×¤Î¿¼²½¤È¡¢¡Ê£²¡Ëµ¡´ØÅê»ñ²È¡¦ÉÙÍµÁØ¸þ¤±ÉÔÆ°»ºÈÎÇä»ö¶È¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶ÈµÚ¤ÓÅê»ñ¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î³ÎÎ©¤ò¹Ô¤¤¡¢Íø±×³ÈÂçºö¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢º£¸å¡¢¹¹¤Ê¤ë¶ÈÀÓ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Çä¾å¹â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢´ûÂ¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¼ý±×¤È¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¡¦ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¡ÖÉÔÆ°»ºÈÎÇä»ö¶È¡õÅê»ñ¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡×¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»ºÈÎÇä¡¦Ãç²ð¡¦´ÉÍý¸Í¿ôÀÑ¾å¤²¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤ò¹½ÃÛ¡¢¹¹¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÆ°»ºAM´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆAUM¡ÊÍÂ¤ê»ñ»º»Ä¹â¡Ë¤ÎÁý¶¯¤Ë¤è¤ëÇä¾å³ÈÂç¤ò¸«¹þ¤à¤³¤È¤«¤é¡¢3,941É´Ëü±ß¤Î¸«¹þ¤ß¤«¤é5,000É´Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Ê¤é¤Ó¤Ë·Ð¾ïÍø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤Æ¶¯²½¤¹¤ë»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤áÈÎÇä´ÉÍýÈñ¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ´ÉÍýÈñ¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Åö½é¸«¹þ¤ß¤Î±Ä¶ÈÍø±×102É´Ëü±ß¤«¤é120É´Ëü±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Ï94É´Ëü±ß¤«¤é110É´Ëü±ß¤È¼ã´³¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÍø±×¤âÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£