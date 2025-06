moon dropが、ショートドラマ『子連れバツイチ、最後の恋は沼でした。』の主題歌を担当することが決定した。 主題歌となるのは、2025年1月にリリースされたアルバム『Sweetest』に収録されている「スーパームーン」だ。本ショートドラマは、累計再生数は50億回、SNSでの総フォロワー数460万人を突破した国内トップクラスの縦型ショートドラマクリエイター集団「ごっこ倶楽部」による協力のもと制作。主演には、楡原灯子役に長谷川かすみ、楠永雪役に柴田 龍之介が起用されている。 原作の魅力を最大限引き出しつつ、実写ならではの温もりで、家族のカタチをやさしく描いたハートフルな作品となっているとのことので、是非チェックしてもらいたい。ドラマは公式TikTokアカウントでは6月10日17時より1〜6話が順次公開となり、縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」では6月12日18時より一斉公開される。 moon dropは、2025年10月3日よりバンドの地元である三重県は松阪M’AXAを皮切りに、10月より全国22カ所で開催される対バンツアー<ゆびきりラブストーリー>を開催。各地の対バンゲストは追って発表される。チケットはセブンイレブン先行・エリア先行の抽選申し込みが行われており、詳細はHP内の専用ページをチェックしてほしい。 ◾️『子連れバツイチ、最後の恋は沼でした。』ショートドラマ ◆配信先および公開日・GANMA!公式TikTokアカウント 全29話2025年6月10日(火)より1〜6話(tiktokでの1話は「本編の1話+2話」を合体したものを投稿)まで順次公開(以降は切り抜きのみ) URL:https://www.tiktok.com/@drama_batsunuma・POPCORN 全29話 2025年6月12日(木) 18:00 より一斉公開 ※有料話あり ◾️moon drop対バンツアー<ゆびきりラブストーリー> 2025年10月3日(金)松阪 M’AXA 開場18:00/開演18:3010月5日(日)名古屋 ダイアモンドホール 開場17:00/開演18:0010月10日(金)仙台 darwin 開場18:00/開演18:3010月11日(土)盛岡 CLUB CHANGE WAVE 開場17:30/開演18:0010月18日(土)松山 WStudioRED 開場17:30/開演18:0010月19日(日)高松 DIME 開場17:30/開演18:0010月26日(日)浜松 LiveHouse浜松窓枠 開場17:30/開演18:0010月29日(水)埼玉 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 開場18:00/開演18:3011月1日(土)石川 金沢AZ 開場17:30/開演18:0011月2日(日)福井CHOP 開場17:30/開演18:0011月3日(月・祝)新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE 開場17:30/開演18:0011月8日(土)大阪 なんばhatch 開場17:00/開演18:0011月15日(土)茨城 水戸ライトハウス 開場17:30/開演18:0011月20日(木)札幌 PENNY LANE24 開場18:00/開演18:3011月22日(土)帯広 MEGA STONE 開場17:30/開演18:0011月27日(木)米子 AZTiC laughs 開場17:45/開演18:3011月29日(土)岡⼭ YEBISU YA PRO 開場17:15/開演18:0011月30日(日)広島 LIVE VANQUISH 開場17:15/開演18:0012月5日(金)福岡 DRUM LOGOS 開場17:45/開演18:3012月7日(日)熊本 Be-9 V1 開場17:15/開演18:0012月12日(金)京都 KYOTOMUSE 開場18:00/開演18:3012月13日(土)神戸 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎 開場17:30/開演18:00*全公演対バンLIVE* ◆チケット情報価格 スタンディング(整理番号付き)前売り \4,700(税込)/当日券 未定 *ドリンク代別 *未就学児入場不可FC会員先行での購入者はチケット代¥4,200(税込)詳細:https://moondrop-official.com/news/detail/44948 関連リンク ◆moon drop […]

