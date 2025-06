どうも! マシータです! BARKSさんでこんなコラムをやらせてもらって本当に嬉しい! 書くたびに先日までの渡米のことを思い出すよ〜! というわけで前回からの続きで、タカシから「ニューヨークで行われているセッションでは(カヴァー系の曲を演奏するのではなく) free Styleの形態も多いですよ」と聞いた時に、このJulian “J3PO” PollackのインスタのURLも送ってくれた! https://www.instagram.com/p/DAZC1WyyvLn/?igsh=MXg1emFjeG5lMTd5NQ== J3POはかつてArlene’s Groceryというクラブで<The Lesson>というジャムセッションを開催していた中心メンバーで、このジャムセッションはホストメンバーが多忙になったため2017年頃を最後に今は開催されてないけど、当時は大きなイベントになっていたようで、現在行われている他のジャムセッションにも強く影響を与えているそうだ。 ちょっと長くなってしまうけど、このインスタポストの画像10枚分のテキストの原文と翻訳を掲載しておくので、ぜひ<The Lesson>のホストメンバーの考えを見てみてちょうだい! 僕とタカシで訳してみたけど、意訳的な部分もあるので、もし間違いとかあったらゴメン!と先に言っとく。 ◆ ◆ ◆ on “jamming”→“ジャムセッション”について 1). flip it from “jamming” to “spontaneous composition” - it’s very easy in free improvisation jams to resort to the “let me show off by soloing” mentality and the tropes of funk, soul, and hip-hop. The […]

The post 【連載コラム】マシータ&タカシ『NEW YORK 4 REAL!?』第2回、「ジャムセッション / 教会音楽」 first appeared on BARKS.