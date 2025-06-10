¡Ö²£¹Ë¤ÏÄºÅÀ¤Æ゙¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×µ®Çµ²Ö¤¬¿·²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Ë¡ÈÜü¡É¤òÈô¤Ð¤·¤¿¥ï¥±
¡Ö¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ö¤ì¤Ê¤¤¡È½Å¿´¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¿´¤ÎÄê°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢Àº¿À¤Î°ÂÄê¤òÊÝ¤Ä¡£¡È½Å¤¿´¡É¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂÎ½Å¤Ïº£¡¢120¥¥í¤¯¤é¤¤¡×Ê¿À®¤ÎÂç²£¹Ë¡¦µ®Çµ²Ö¤Î¶á±Æ
¡¡¤½¤¦ÎÏ¶¯¤¯¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¤Î¤Ï¡¢µ®Çµ²Ö¸÷»Ê»á¡Ê52¡¦°Ê²¼¡¢µ®Çµ²Ö¡Ë¤À¡£Ê¿À®¤ÎÂç²£¹Ë¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î¿·²£¹Ë¤ËÇ®¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¢¡ ¢¡ ¢¡
ÆüËÜ½Ð¿È²£¹Ë¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê
¡¡ÂçÁêËÐ¸Þ·î¾ì½ê¡£Âç´Ø¤È¤·¤ÆÆó¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¡Ê24¡Ë¤¬¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯²£¹Ë¾º¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£º¸¤Ï´ú¼ê¤Î¹â°Â
¡ÖÀé½©³Ú¤Ï²£¹Ë¤ÎË¾ºÎ¶¤ËÇÔ¤ì¡¢Á´¾¡Í¥¾¡¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏËþ¾ì°ìÃ×¤Ç²£¹Ë¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ½Ð¿È²£¹Ë¤Ï¡¢»Õ¾¢¤Îµ©Àª¤ÎÎ¤¡Ê¸½Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ë°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁêËÐÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×½½»°¾ì½ê¤È¡¢³Ñ³¦»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¾å¤ê¤Ä¤á¤¿ºÇ¹â°Ì¤ÎÈÖÉÕ¡£¤À¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤¤âÆ´¤ì¤¿ÀèÇÚ²£¹Ë¤Îµ®Çµ²Ö¤Ï¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö²£¹Ë¤ÏÄºÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã©¤êÃå¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¡¢½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤ÏÅÚÉ¶¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤È¤³¤í¤âÅÚÉ¶¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÀ¸¤¤ë¾ì½ê¤¬ÅÚÉ¶¡£¤½¤ì¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÎÆ»¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡½éÂå¼ãÇµ²Ö¡¢Î´¤ÎÎ¤¡¢µ©Àª¤ÎÎ¤¡¢Âç¤ÎÎ¤¤È»ÕÄï»ÍÂå¤ËÏ¢¤Ê¤ë¹Ë¤Î·ÏÉè¡£½éÂå¼ãÇµ²Ö¤òÇìÉã¡¢¤½¤ÎÄï»Ò¤Ç½éÂåµ®¥Î²Ö¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¤Î¤¬µ®Çµ²Ö¤À¡£½õ¸À¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÂ¤ÎÎ¢¤«¤é¡¢¸Ô´ØÀá¡¢Ã°ÅÄ¡¢Æ¬¤Î°ÌÃÖ¡¢Å·ÊÕ¤Þ¤Ç¿ÈÂÎ¤Î¼´¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÅÚÉ¶¤ÎÃæ¤ÇÃÃÏ£¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¶Ë¤á¤Æ¤â²£¹Ë¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£¸å¤âÅÚÉ¶¤Ç·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Èµ¤¤òÎý¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡×
¿ÆÊý¤Î¶µ¤¨¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤ó¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ð¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×
¡¡°ñ¾ë¸©°¤¸«Ä®¤Ë¤¢¤ëÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤Ë¤Ï½¼¼Â¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°µ¡´ï¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤â¡¢»Í¸Ô¡¢À¢¤êÂ¡¢Å´Ë¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêËÐ¤Î´ðËÜÆ°ºî¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÂç¤ÎÎ¤¤Ë·«¤êÊÖ¤·Àâ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÏºòÇ¯¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ðÁÃ´ðËÜ¤¬Á´¤Æ¡£¿ÆÊý¤Î¶µ¤¨¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ø¤Ä¤Þ¤é¤ó¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ð¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¥¥Ä¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤ª¤Î¤º¤È¡È¾å¡É¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÂç¤ÎÎ¤¤¬ÅþÃ£¤·¤¿²£¹Ë¤Ï¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÃÏ°Ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÈÖÉÕ¤Î¹ß³Ê¤¬¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¡¢¾ï¤ËºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤òµá¤á¤é¤ì¡¢²Ì¤¿¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅÚÉ¶¤òµî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÁêËÐ³¦¤Ë¤Ï¡ÖÉé¤±¤Æ³Ð¤¨¤ëÁêËÐ¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢µ®Çµ²Ö¤Ï¤³¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÉé¤±¤ÆÌ¤½Ï¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³Ð¤¨¤ëÁêËÐ¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Éé¤±¤Æ²¿¤«¤òÆÀ¤ë¤è¤ê¡¢¾¡¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢²£¹Ë¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥é¥¤¥ó¤Ï12¾¡°Ê¾å¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇËè¾ì½êÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£15Æü´Ö¤òÉé¤±¤º¤ËÆ®¤¤È´¤¯¡¢¶¯¸Ç¤Ê°Õ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÏÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®À¸¤Þ¤ì¡£¸©Æâ½Ð¿È¤Î²£¹ËÃÂÀ¸¤Ï¡¢½éÂåµ®¥Î²Ö¤È¤â¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿ÎØÅç¡Ê¸Î¿Í¡Ë°ÊÍè¡¢52Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÆüÂÎÂçÂ´¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ÏÆ±¶¿¤ÇÆüÂçÂ´¤ÎÎØÅç¤Ë¼¡¤®¡¢»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤ÎÂçÂ´²£¹Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢ÂçÂ´ÎÏ»Î¤Ï¤Þ¤º²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¤âÂÇÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡ÖÂç¤ÎÎ¤´Ø¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÌ´¤È´õË¾¡×
¡¡º£Ç¯4·î¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ï½Õ½ä¶È¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÄÅÈ¨Ä®¤ÈÎØÅç¤òÀ¸¤ó¤À¼·Èø»Ô¤òË¬¤ì¡¢ºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÈÇ½ÅÐ¹ë±«¤«¤éÉü¶½¤ÎÆ»È¾¤Ð¤Ë¤¢¤ë¶¿Î¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖÄÅÈ¨Ä®¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¡ØÁêËÐ¤ò¤ä¤Ã¤È¤ëÃæÂ¼¤¯¤ó¡ÊÂç¤ÎÎ¤¡Ë¤È¤¤¤¦»Ò¤¬¤ª¤Ã¤Æ¡¢¾Íè¡¢É¬¤ºÂçÊª¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡Ù¤È¸À¤¦¤È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡À¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎØÅç¤È±ó±ï¤Ë¤¢¤¿¤ë¼·Èø»ÔµÄ¤ÎÀ¥¸Í»°(¤ß)Âå(¤Î¤ê)»á¡Ê69¡Ë¤À¡£
¡ÖÂç¤ÎÎ¤´Ø¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¸©¤ÎÌ´¤È´õË¾¤Ç¤¹¡£Èà¤Î³èÌö¤Ë¤É¤ì¤À¤±µß¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¡£¤ªÇ¯´ó¤ê¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÁêËÐ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Þ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¤ÎÎ¤¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤¹¡£ÎØÅç´Ø¤Ï¶¿ÅÚ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤´Ø¤Ë¤ÏÎØÅç´Ø¤òÄ¶¤¨¤ë±ÑÍº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡À¥¸Í»á¤ÏÎØÅç¤ò¡Ö¤·¤Î¤Ö²ñ¡×¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤âÌ³¤á¤ë¡£
¡ÖÎØÅç´Ø¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÀÐºêÄ®¤äÎÙ¤ÎÏÂÁÒÄ®¤âÃÏ¿Ì¤Ç¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¡¢Éü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ¡¢ÏÂÁÒ²¹Àô¤ËÎØÅç´Ø¤ÎÆ¼Áü¤ò¤³¤·¤é¤¨¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¸½¤·¤¿¤é¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤´Ø¤Ë¤â¤¼¤ÒÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¸Î¶¿¤äÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Âç¤ÎÎ¤¡£µ®Çµ²Ö¤¬ºÇ¸å¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ·ãÎå¤¹¤ë¡£
¡ÖÅÚÉ¶¤Î¿ÀÍÍ¤ò¿®¤¸¡¢¸Ê¤ÈÆ®¤¤È´¤¡¢¿¿¤Î²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤´Î¾¿Æ¡¢¸Î¶¿¤ä¤´ÀèÁÄ¡¢¤½¤·¤Æ»Õ¾¢¤Ø¤Î²¸¤ò¶»¤ËÊú¤¤¤Æ»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤¬¸Ø¤ì¤ëÆü(¤Ò¤Î)²¼(¤·¤¿)³«(¤«¤¤)»³(¤¶¤ó)¡Ê²£¹Ë¤ÎÊÌ¾Î¡Ë¤ò»Ö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯6·î5Æü¹æ¡Ë