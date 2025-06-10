¥¬¥¶ÃæÉôÇÛµëµòÅÀÉÕ¶á¤Ç17¿Í»àË´¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬½Æ·â¡áÊÝ·òÅö¶É
Nidal al-Mughrabi
[¥«¥¤¥í £±£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃæÉô¤Ç£±£°Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¬¥¶¿ÍÆ»ºâÃÄ¡Ê£Ç£È£Æ¡Ë¡×¤ÎÊª»ñÇÛµëµòÅÀ¤Ë¿ôÀé¿Í¤ÎÈòÆñÌ±¤¬¸þ¤«¤¦Ãæ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î½Æ·â¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£·¿Í¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬»àË´¡¢¿ô½½¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£ÃÏ¸µÊÝ·òÅö¶É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Æ±·³¤Ï¾õ¶·¤òÄ´ººÃæ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£Ç£È£Æ¤«¤éº£¤Î¤È¤³¤í¥³¥á¥ó¥È¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÏÀè½µ¡¢£Ç£È£ÆµòÅÀ¤ËÄÌ¤¸¤ë¥ë¡¼¥È¤Ï·³»öÉõº¿¶è°è¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å£¶»þ¤«¤é¸áÁ°£¶»þ¤Î´Ö¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Ë·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¬¥¶»ÔÌ±¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÏÅÌÊâ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÏÇÛµë¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÌëÌÀ¤±Á°¤«¤éÊâ¤»Ï¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
£±£°Æü¡¢ÃæÉô¥Ç¥ë¥¢¥ë¥Ð¥é¤Ç½»Âð¤¬¶õÇú¤µ¤ì£¸¿Í¤¬»àË´¡£»à¼Ô¿ô¤Ï£²£µ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¥¬¥¶ËÌÉô¤«¤é¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÎÎÆâ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ£±È¯¤ò·Þ·â¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£