¡ÚÁ´Ê¸¡ÛÀ²Ã³²ÁÊ¤¨¤ÎÆ»¸¼ºä69¡Ö¹â¤¤¾Úµò¤ÎÊÉ¤¬Â¸ºß¡×Èï³²ÆÏÄó½Ð¤â·Ù»¡ÁÜººÃå¼ê¤Ê¤·¤ÈÈ¯É½
½ÂÃ«¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆ»¸¼ºä69¡×¤¬10Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£
»öÌ³½ê¡ÖRINethics³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ²Ã³²¤Îµ¿¤¤¤ò¤á¤°¤ê¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö»öÌ³½ê¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ²Ã³²¤Îµ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ª¤è¤ÓË¡ÅªÀìÌç²È¤ÈÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢É¬Í×¤Ê¾Úµò¼ý½¸¤ª¤è¤ÓÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀèÆü¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼ËÜ¿Í¤¬ÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤Ë·Ù»¡½ð¤Ø½Ð¸þ¤¡¢Èï³²ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ë¸¡ººÅù¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄó¶¡ºÑ¤ß¤Î»ñÎÁ¤ª¤è¤ÓÅö»öÌ³½ê¤¬¼ý½¸¤·¤¿¾Úµò¤Î¤ß¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬Ä¾¤Á¤ËÁÜºº¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÈï³²¤Î»ö¼Â¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·º»ö»ö·ï¤È¤·¤ÆÎ©·ï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¾Úµò¤ÎÊÉ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤Î¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¯È½ÃÇ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÅö»öÌ³½ê¤Ïº£²ó¤Î·ï¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼êË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¤ÎÊý¡¹¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯·üÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤ëÊý¤¬¤³¤ì°Ê¾åÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£¸å¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¡¢Ì±»ö¡¦·º»ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÅ°ÄìÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¢§È¯É½Á´Ê¸
¡Ú¤´Êó¹ð¤È¤ª´ê¤¤¡Û
Ê¿ÁÇ¤è¤ê¡ÖÆ»¸¼ºä69¡×¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö»öÌ³½ê¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ²Ã³²¤Îµ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ª¤è¤ÓË¡ÅªÀìÌç²È¤ÈÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢É¬Í×¤Ê¾Úµò¼ý½¸¤ª¤è¤ÓÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÆü¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼ËÜ¿Í¤¬ÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤Ë·Ù»¡½ð¤Ø½Ð¸þ¤¡¢Èï³²ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ë¸¡ººÅù¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄó¶¡ºÑ¤ß¤Î»ñÎÁ¤ª¤è¤ÓÅö»öÌ³½ê¤¬¼ý½¸¤·¤¿¾Úµò¤Î¤ß¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬Ä¾¤Á¤ËÁÜºº¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÈï³²¤Î»ö¼Â¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·º»ö»ö·ï¤È¤·¤ÆÎ©·ï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¾Úµò¤ÎÊÉ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤Î¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¯È½ÃÇ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö»öÌ³½ê¤Ïº£²ó¤Î·ï¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼êË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¤ÎÊý¡¹¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯·üÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤ëÊý¤¬¤³¤ì°Ê¾åÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£¸å¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¡¢Ì±»ö¡¦·º»ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÅ°ÄìÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤«Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢·Ù»¡¤ä¸øÅª¤ÊÁêÃÌµ¡´Ø¤ËÄ¾ÀÜ¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤´¼«¿È¤Î°ÂÁ´¤ÈÂº¸·¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö³º¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤äµÏ¿¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¾ðÊóÄó¶¡¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ª¤è¤ÓºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂÐ±þ¤òÄÌ¤¸¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÇÀ²Ã³²¤Îµ¿¤¤¤òÎ©·ï¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÄË´¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¿ÊÅ¸¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¸ø¼°¤Ë¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬°Â¿´¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
RINethics³ô¼°²ñ¼Ò