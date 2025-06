JO1¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØJO1 THE MOVIE¡ÖÌ¤´°À®¡×-Bon Voyage-¡Ù¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■劇場限定&通販限定「ムビチケカード型前売券」販売も決定

JO1のドキュメンタリー映画第2弾『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』(7月4日全国公開)のポスタービジュアルが解禁となった。

さらに、現在オンラインにて販売中のムビチケ前売券に加え、劇場限定および通販限定の「ムビチケカード型前売券」の販売も決定した。

本作は、JO1が着実に世界へと歩みを進める5年間、そして念願の東京ドーム公演に至るまでの旅路を追ったドキュメンタリー作品だ。

今回解禁されたポスタービジュアルには、東京ドームを埋め尽くすJAM(ファンの呼称)の姿と、そんなJAMに支えられてステージに立つJO1の姿が印象的に映し出され、JO1とJAMが共に作り上げる熱狂的なライブ空間が、作品への期待感をさらに高める仕上がりとなっている。

また、上映劇場で販売される「劇場限定ムビチケカード型前売券」は全12種を展開。さらに、MOVIE WALKER STOREおよびメイジャーでは、「通販限定ムビチケカード型前売券(オリジナルフォトカード11種ランダム限定特典付き)」を、6月13日12時より販売開始予定となっている。

映画情報

『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-』

7月4日(金)公開

出演:大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨

監督:稲垣哲朗

配給:TOHO NEXT 吉本興業

(C)2025「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」製作委員会

作品サイト

https://jo1.jp/feature/mikansei_bonvoyage

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/