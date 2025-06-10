28ºÐÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÅØÎÏ¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤¤¡×¡¡²¤½£¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¢ªÂåÉ½Æþ¤ê¡Ä¡ÖÃÙºé¤¤ÎÀ®¸ùÊª¸ì¡×¤Ë³¤³°ÃíÌÜ
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤ÇAÂåÉ½½éÀèÈ¯¤ÎÂç¶¶Í´µª
¡¡ÆüËÜÂåÉ½FWÂç¶¶Í´µª¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡Ë¤Ï¡¢6·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¤ÇAÂåÉ½½éÀèÈ¯¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤¬ÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤ÎÂç¶¶¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢6¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¡£2024Ç¯¤«¤é¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë°Ü¤ë¤È¡¢²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥°Àï22»î¹ç11¥´¡¼¥ë¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Æ±Ç¯7·î¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼«¿È½é¤Î³¤³°Ä©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢²ÃÆþÄ¾¸å¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¸ø¼°Àï39»î¹ç10¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Âç¶¶Í´µª¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤ÏÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤À¡£¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤Î¼ºÅÀ¤Ç0-1¤ÈÇÔ¤ì¡¢·×²è¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢²¿¿Í¤«¤ÎÁª¼ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î1¿Í¤¬Âç¶¶Í´µª¤À¡×¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÈà¤ÎÅØÎÏ¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤äÃÙºé¤¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÎÈôÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÀèÈ¯¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Âç¶¶¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¡¢ßõÎõ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë