¼ãÎÓÀµ¶³¡õÅÄÃæÂî»Ö¤¬¡È·ã¤·¤¤±þ½·¡É¡Ö¤¢¤¤¤µ¤ÄÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹ñÌ±¤òñÙ¤·¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤¬10Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢9ÆüÊüÁ÷¡Ø·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ù¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤¬ÇÛ¿®¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¤Ë¤è¤ë¡È°ø±ï¡É¤¬¡¢º£²ó¤â¤Ü¤ÃÈ¯¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤â¤Ï¤äÉ÷Êª»í¡ª¼ãÎÓÀµ¶³¡õÅÄÃæÂî»Ö¤¬¡È·ã¤·¤¤±þ½·¡É
¡¡2ÁÈ¤Ï¿Æ¸ò¤â¿¼¤¯¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤¬2000Ç¯4·î·ëÀ®¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤¬Æ±Ç¯9·î¤ËÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼ãÎÓ¤ÈÅÄÃæ¤¬Ä¹¤é¤¯¡ÖÀèÇÚ¡¦¸åÇÚÏÀÁè¡×¤òÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤òÌä¤ï¤º¡È°ø±ï¤ÎÂÐ·è¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¡¢ÅÄÃæ¤¬¡ÖÆ±´ü¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ªÁ°¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤è¡£¤¤ç¤¦¤â¤¢¤¤¤µ¤ÄÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÈ¿·â¡£ÅÄÃæ¤¬¡Ö¹Ô¤¯¤ï¤±¤Í¡¼¤À¤í¡ª¥³¥¤¥Ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë»þ¡Ø¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¡¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀÎ¤«¤é¥ª¥ì¤Ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª¹ñÌ±¤òñÙ¤·¤¿¤ó¤À¡£º¾µ½¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡×¤È±Ô¤¯»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¼ãÎÓ¤â¤¿¤Þ¤é¤º¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼ãÎÓ¤âÉé¤±¤¸¤È¡Ö¤ªÁ°¡Ê»öÌ³½ê¤Ë¡Ë¿ä¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¡£¤ªÁ°¡¢¥ª¥ì¤Î¿¿»÷¤·¤Æ¥¨¥Ã¥»¥¤½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¡£Çä¤ì¤Æ¤Í¡¼¤è¡×¤È°¦¤¢¤ë¥¤¥¸¤ê¡£¤½¤³¤«¤é¡¢2¿Í¤Î¤«¤±¤¢¤¤¤Ï¡ÈÅ¥»Å¹ç¡É¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¡¢¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¤â¡ÖÄøÅÙ¤¬Äã¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤êÀ©»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤â¤Ï¤äÉ÷Êª»í¡ª¼ãÎÓÀµ¶³¡õÅÄÃæÂî»Ö¤¬¡È·ã¤·¤¤±þ½·¡É
¡¡2ÁÈ¤Ï¿Æ¸ò¤â¿¼¤¯¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤¬2000Ç¯4·î·ëÀ®¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤¬Æ±Ç¯9·î¤ËÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼ãÎÓ¤ÈÅÄÃæ¤¬Ä¹¤é¤¯¡ÖÀèÇÚ¡¦¸åÇÚÏÀÁè¡×¤òÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤òÌä¤ï¤º¡È°ø±ï¤ÎÂÐ·è¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼ãÎÓ¤âÉé¤±¤¸¤È¡Ö¤ªÁ°¡Ê»öÌ³½ê¤Ë¡Ë¿ä¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¡£¤ªÁ°¡¢¥ª¥ì¤Î¿¿»÷¤·¤Æ¥¨¥Ã¥»¥¤½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¡£Çä¤ì¤Æ¤Í¡¼¤è¡×¤È°¦¤¢¤ë¥¤¥¸¤ê¡£¤½¤³¤«¤é¡¢2¿Í¤Î¤«¤±¤¢¤¤¤Ï¡ÈÅ¥»Å¹ç¡É¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¡¢¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¤â¡ÖÄøÅÙ¤¬Äã¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤êÀ©»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£