KOÆ¨¤¹¤âÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÎÉ¾²Á¤Ï¾å¡¹¡¡7ÀïÌÜ¤Ç¤Î¡ÈÀ®Ä¹¡É¤ò³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾Î»¿¡Ö½¤ÀµÎÏ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡×
¿ÊÊâ¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Æá¿ÜÀî¡£ËÜ¿Í¤ÏKO¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬6·î8Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï¤ËÎ×¤ß¡¢WBAÆ±µé6°Ì¤Î¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥¢¥ó¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê3-0¡Ê99-91¡¢99-91¡¢100-90¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿Ê²½¤ò¾ÚÌÀ¡ª ¥¢¥Þ200Àï¤ÎÆñÅ¨¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î·ãÆ®¤ò¸·Áª¼Ì¿¿¤Ç°ìµó¾Ò²ð
¡¡¤³¤ì¤¬¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ7ÀïÌÜ¤ÎÆá¿ÜÀî¤Ï¡¢¼¡Àï¤Ç¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ËÄ©¤ó¤À¡£½øÈ×¤ÏÀÅ¤«¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æá¿ÜÀî¤ÏÅª³Î¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤ÄÅ¸³«¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥¢¥ó¤â¿ï½ê¤Ë¶¯ÂÇ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¥é¥¦¥ó¥ÉËè¤Ë¹¶ËÉ¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤ÏÅÓÃæ¡¢º¸ÌÜ¾å¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¶±¤Þ¤º¡¢Á°¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤ÏºÙ¤«¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¡¼¥¯¤â¸ò¤¨¥ê¥ó¥°¤ò¹¤¯»È¤¤¡¢Í¸úÂÇ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆºÇ½ª2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤¬KO¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¡¢¶áµ÷Î¥¤«¤éº¸±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¶¯¿¶¡£Î¾¼Ô¤È¤âÁê¼ê¤Î·ý¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âÅÝ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»î¹ç½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡È½Äê¤Ç¤Î¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢Æá¿ÜÀî¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡¢¡Ö²ÝÂê¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼«¿È¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤âÌÀ¸À¤»¤º¡¢¥Þ¥¤¥¯¤â½ª»Ï¡¢¡È¹µ¤¨¤á¡É¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡£·ãÀï¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢KO½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î²ù¤·¤µ¤âÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âÎäÀÅ¤ÊÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBOXING NEWS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ó¡¦¥Ê¥¹¥«¥ï¤¬¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥¢¥ó¤Ë²÷¾¡¤·¡¢118¥Ý¥ó¥Éµé¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ø°ìÊâÁ°¿Ê¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È½Äê¤Ç¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤«¤é¡¢¡Ö¡ÊÆá¿ÜÀî¤¬¡Ë´°Á´¤Ë»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥¢¥ó¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½øÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÍÆ°×¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥¹¥«¥ï¤Î½¤ÀµÎÏ¤¬¸÷¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç³ÑÅÙ¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¤ëÀïË¡¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»ý¤ÁÌ£¤Îº¸¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ØBOXING SCENE¡Ù¤â¤³¤Î»î¹ç¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æá¿ÜÀî¤Î¾¡Íø¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼«¿ÈºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¡¢º£¸å¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤ÈÏÀ¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤à¤·¤í¡¢¥Ê¥¹¥«¥ï¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤µ¤é¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¸«¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²÷¿´¤Î·ë²Ì¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¤È¤â¡¢Æá¿ÜÀî¤¬»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤Ï°®¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î·Ç¤²¤ëÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]