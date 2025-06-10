¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÆ»Ï©¤Ë·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×Æ»Ï©´ÙË×¤Ç°ìÉô¶è´Ö¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡ÀÚÃÇ¤Î´É¤Ë±«¿åÎ®¤ì¤³¤ß¿å°µ¤ÇÃÏÌÌ¤ËÊ®½Ð¡¡¿À¸Í¡¦Ãæ±û¶è
¡¡10Æü¸á¸å¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤ÇÆ»Ï©´ÙË×¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¶è´Ö¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10Æü¸á¸å2»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÃæ»³¼êÄÌ¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡ÖÆ»Ï©¤Ë·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸òÈÖ¤Ë¿½¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æ»Ï©¤ÇÉý¡¦Ä¾·Â2¡Á3m¡¢¿¼¤µÌó1m¤Î´ÙË×¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¸á¸å3»þÁ°¸å¤Ë¡¢¼þÊÕ¤ÎÆ»Ï©¤Î°ìÉô¶è´Ö¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸Í»Ô¿åÆ»¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹©»ö¤Î´Ø·¸¤ÇÀÚ¤Ã¤¿´É¤Ë±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¿å°µ¤ÇÃÏÌÌ¤ËÊ®¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î´ÙË×¤Ë¤è¤ë¡¢¤±¤¬¿Í¤äÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£