¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤éÂçÁêËÐÆþ¤êÌÜ»Ø¤¹£²£¶ºÐ¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ï£²£µºÐ¤â¡ÖÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¡×ÍèÆü¤«¤é£²Ç¯È¾
¡¡³Ñ³¦Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥¹¥é¥¨¥ë½Ð¿È¤Î¥ä¥ë¥Ç¥ó¡¦¥ä¥È¥³¥Ö¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÎ©Ï²Éô²°¤Î·Î¸Å¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¡¢»Í¸Ô¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥ë¥Ç¥ó¤µ¤ó¤Ï£±£¹£¹£¸Ç¯£¶·î£±£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î£²£¶ºÐ¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÆþÌçÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï£²£µºÐ¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÁêËÐ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¡£Ç¯ÎðÀ©¸Â¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃÎã¤ÇÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥ë¥Ç¥ó¤µ¤ó¤Ï£´ºÐ¤Ç¸«¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂçÁêËÐ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£Äø¤Ê¤¯Î¾¿Æ¤ËÎÏ»Î¤ÎÌ´¤òÀë¸À¤·¡¢¶á½ê¤ÎÆ»¾ì¤Ç½ÀÆ»¡¢½À½Ñ¤ò»Ï¤á¤¿¡££±£µºÐ¤«¤é¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò³«»Ï¡££±£¸ºÐ¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÊ¼Ìò¤Ë½¢¤¯¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¤Á¤ã¤ó¤³ÎÁÍý¤ÇÂÎ½ÅÁý¤ËÄ©¤ß¡¢£²£±ºÐ¤ÎÂàÌò»þ¤Ë¤Ï£´£°¥¥íÂÀ¤Ã¤¿¡££±£·£±¥»¥ó¥Á¡¢£±£´£°¥¥í¤ÎÂÎ¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂàÌò¤·¤Æ³Ñ³¦Æþ¤ê¤ò»Ö¤¹¤â¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÍèÆü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²£²Ç¯£´·î¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¤ËÅÏ¹Ò¤·¡¢ÁêËÐ¤È¥â¥ó¥´¥ëÁêËÐ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£Æ±Ç¯£±£°·î¤Ë£²£´ºÐ¤ÇÍèÆü¡£Åö»þ¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï£²£³ºÐ¤Ç¤â¡¢ÆÃÎã¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤¿¡£ºòÇ¯£¹·î¤Ë¼ÂÀÓ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º£²£µºÐ¤Ë´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤¦£²£¶ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍèÆü¤·¤Æ£±Ç¯È¾¤Ç¡¢Ê¼Ìò¤ÇÃß¤¨¤¿Ãù¶â¤Ï¿Ô¤¤¿¡£¸½ºß¤ÏÎ¾¿Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤ÇÅÔÆâ¤ËÊë¤é¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢Î©Ï²Éô²°°Ê³°¤Ë¤âÂÎ¸³ÆþÌç¤Ç¤¤ëÉô²°¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·Î¸Å¤Î¸å¤Ï¤Á¤ã¤ó¤³¤ÎÊÒÉÕ¤±¡¢¤½¤¦¤¸¤Ê¤É¤Î»¨Ì³¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£¾ì½êÃæ¤Ï°ì¿Í¤Ç»Í¸Ô¤òÆ§¤à¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¡£Î©Ï²Éô²°¤Ë¤Ï¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î²£¹ËË¾ºÎ¶¤¬½êÂ°¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÎÏ»Î£±Éô²°£±¿Í¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¤¿¤áÆþÌç¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡Ç¯ÎðÀ©¸Â¡¢³°¹ñ¿ÍÎÏ»Î¤ÎÊÉ¡£¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÂÐ¤·¡¢¥ä¥³¥Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁêËÐ¤ÏÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï³°¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÁêËÐÊ¸²½¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Î®¤Á¤ç¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡¢ÂçÁêËÐ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£