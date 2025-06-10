ÇÐÍ¥¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î±Ç²è¡Ù¤Ø¤Î¼«¿®¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤ë¡ÖÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¡×
ÇÐÍ¥¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¤¬¿·¥É¥é¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1000Ëü±ßÄ¶¤¨¡Ä¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¤È¥Á¥ó¡¦¥¢¥ë¥à¤Î·ëº§¼°
ËÜÆü¡Ê6·î10Æü¡Ë¡¢¥½¥¦¥ë¡¦Î¶»³¶è¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¥°¡Ë¤ÎCGVÎ¶»³¥¢¥¤¥Ñ¡¼¥¯¥â¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢SBS¿·¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î±Ç²è¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤Î¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥è¥Ó¥ó¡¢¥½¡¦¥Ò¥ç¥Ì¡¢¥¤¡¦¥½¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥à´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¤Ï¡ÖÍ½¹ðÊÔ¤ò¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±ÇÁüÈþ¤¬Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Âè11ÏÃ¤Þ¤Ç´Ñ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¤È¤Æ¤â¤è¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î±Ç²è¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥½¥Õ¥©¥â¥¢¡¦¥¸¥ó¥¯¥¹¡Ê2ºîÌÜ¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¡Ë¡×¤ËÇû¤é¤ì¤ÆÌÂÁö¤¹¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡È¼çÌò¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿½÷Í¥¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¤ÏËÜºî¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£Èà¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»£±Æ»þ¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤é¤·¤¤³Ê¹¥¤Ç¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥à´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¥á¥í¥É¥é¥Þ¤ÎÃËÀ¼ç¿Í¸ø¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥á¥¤¥¯¤òÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤ò°¦¤¹¤ëÃË¤È¤·¤Æ¤Î½àÈ÷ÆüÎÏ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Îø¿ÍÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥è¥Ó¥ó¤Î¤³¤È¤âÀä»¿¤·¤¿¡£¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¤Ï¡¢¡Öº£²ó¥Á¥ç¥ó¡¦¥è¥Ó¥ó¤µ¤ó¤È¤Ï½é¶¦±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²¿ÅÙ¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤òÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î±Ç²è¡Ù¤Ï6·î13Æü¤Ë½é²óÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡þ¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1978Ç¯3·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1999Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤ÎÌ´¤ò¹¤²¤í¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤Ï¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È¥ê¥È¥ë¡¦¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£Í¥¤ì¤¿±éµ»ÎÏ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥à²ÝÄ¹¤È¥½Íý»ö¡ÁBravo! Your Life¡Á¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ë¡£2020Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡Ù¤Î¹¥±é¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ÆSBS±éµ»Âç¾Þ¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Íâ2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¹õ¤¤ÂÀÍÛ¡Á¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¡§¥¢¥à¥Í¥·¥¢¡Á¡Ù¤ÇMBC±éµ»Âç¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Ì¾¼Â¶¦¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£