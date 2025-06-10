ÂçÊ¬»Ô´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¡¡¸µ´Ä¶ÉôÄ¹¡ÖÁ°Ç¤¼Ô¤â¤·¤Æ¤¤Æ»ä¤â¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡× Í½Äê²Á³Ê¤ÎÏ³¤¨¤¤¡Ä¸¡»¡¡Ö¤¹¤Ç¤Ë´·½¬¤¬·ÁÀ®¡×¤È»ØÅ¦¡¢È³¶â100Ëü±ß¤òµá·º¡¡ÃÎ»ö¤âËµÄ°
ÂçÊ¬»Ô¤Î¤´¤ß¼ý½¸±¿ÈÂ¶ÈÌ³¤ò½ä¤ë´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ´Ä¶ÉôÄ¹¤ÎºÛÈ½¤¬·ë¿³¤·¡¢¸¡»¡¤ÏÈ³¶â100Ëü±ß¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬»Ô´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¡¡¸µ´Ä¶ÉôÄ¹¡ÖÁ°Ç¤¼Ô¤â¤·¤Æ¤¤Æ»ä¤â¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡× Í½Äê²Á³Ê¤ÎÏ³¤¨¤¤¡Ä¸¡»¡¡Ö¤¹¤Ç¤Ë´·½¬¤¬·ÁÀ®¡×¤È»ØÅ¦¡¢È³¶â100Ëü±ß¤òµá·º¡¡ÃÎ»ö¤âËµÄ°
´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¸µ´Ä¶ÉôÄ¹¡¢ÃÓ±Ê¹ÀÆóÈï¹ð¡Ê62¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÓ±ÊÈï¹ð¤Ï2022Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤´¤ß¼ý½¸±¿ÈÂ¶ÈÌ³¤ò½ä¤ë»ØÌ¾¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç¡¢´´Éô¿¦°÷2¿Í¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÈëÌ©»ö¹à¤Ç¤¢¤ëÍ½Äê²Á³Ê¤ò¶È¼ÔÂ¦¤Ë»öÁ°¤ËÏ³¤é¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Æü¤ÎÏÀ¹ðµá·º¸øÈ½¤Ç¤ÏÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÓ±ÊÈï¹ð¤Ï¡ÖÁ°Ç¤¼Ô¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢»ä¤â¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡£ÃÇ¤Ã¤¿¤é²¿¤«¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢»Ô¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Éû»ÔÄ¹¤ä¾å¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¸¡»¡¤äºÛÈ½Ä¹¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢»ä¤¬²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤ÁêÃÌ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤ÏÏÀ¹ð¤Ç¡¢Èï¹ð¿Í¤¬ÉôÄ¹¤ËÃåÇ¤¤·¤¿¤È¤¤¹¤Ç¤ËÆÃÄê¤Î¶È¼Ô¤ËÍî»¥¤µ¤»¤ë´·½¬¤¬·ÁÀ®ºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔÅöÍ×µá¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏËÜÍè¡¢»ÔÌò½ê¤¬ÁÈ¿¥Åª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¹ð¤¬»ÔÄ¹Ì¾¤Ç·èºÛ¤¹¤ë¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶¦ËÅ¼Ô¤è¤ê¤â·º»öÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ³¶â·º¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÌ¤Î¸µ´´Éô2¿Í¤è¤ê20Ëü±ßÂ¿¤¤È³¶â100Ëü±ß¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢Èï¹ð¤ÎÆ°µ¡¤Ï»Å»ö¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë96Æü´Ö¤Î¹´Â«¤ä¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤ò½½Ê¬¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¾ð¾õ¼àÎÌ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½é¸øÈ½¤ËÂ³¤ºÛÈ½¤òËµÄ°¤·¤¿Åö»þ¤Î»ÔÄ¹¡¢º´Æ£ÃÎ»ö¤Ï¡Ö°ì¸ÀÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é»ä¤¬ÀÕÇ¤¤â¤Ã¤Æ»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÃÓ±Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï7·î22Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£