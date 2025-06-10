¡Ö8Ç¯Á°¤Î¹ÔÆ°¤ÈÂÐ±þ¤ÎÌ¤½Ï¤µ¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¡×¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤¬²ñ¸«¡¡¼«¤é¤ÎÎ©¸õÊä¤ÇÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨²¼Íî¤È¤Î¸«Êý¤Ë¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤é»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë»³Èø»ÖºùÎ¤¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬10Æü¸á¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦»³Èø»ÖºùÎ¤¸µ½°±¡µÄ°÷¡§
8Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ÈÂÐ±þ¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤ò¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»³Èø»á¤Ï¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ÎÉÔÀµ·×¾å¤äµÄ°÷¥Ñ¥¹¤Î»äÅª¤Ê»ÈÍÑ¡¢¤µ¤é¤ËÅö»þ¤Î»äÅª¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙµÄÀÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ¯¤±¤ëÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¤é¤ÎÎ©¸õÊä¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬²¼Íî¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£