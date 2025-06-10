¥æー¥íÇã¤¤¡¦¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤ÎÆ°¤¡¡£µ·î£²£±Æü°ÊÍè¤Î¥Ý¥ó¥É°Â¿å½à¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥æー¥íÇã¤¤¡¦¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤ÎÆ°¤¡¡£µ·î£²£±Æü°ÊÍè¤Î¥Ý¥ó¥É°Â¿å½à¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¥æー¥íÇã¤¤¡¦¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ì¤Ï°ì»þ0.8456¶áÊÕ¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢£µ·î£²£±Æü°ÊÍè¤Î¥æー¥í¹â¡¦¥Ý¥ó¥É°Â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿°ìÏ¢¤Î±Ñ·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬¼å´Þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡££µ·î£Â£Ò£Ã´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡Ü£°¡¥£¶¡ó¤ÈÁ°²ó¡Ü£¶¡¥£¸¡ó¤ä»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ü£²¡¥£¶¡ó¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ë¿¤Ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ÛÍÑ´ØÏ¢»ØÉ¸¤Ç¤Ï¡¢£µ·î¤Î¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬£³¡¥£³£±Ëü¿ÍÁý¤ÈÁ°²ó¤Î£²¡¥£±£²Ëü¿Í¸º¤«¤é°ÅÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼º¶ÈÎ¨¤Ï£É£Ì£Ï´ð½à¤¬£´¡¥£µ¡ó¤«¤é£´¡¥£¶¡ó¤Ë¼º¶ÈÊÝ¸±¶â½ã¤Ç¤Ï£´¡¥£´¡ó¤«¤é£´¡¥£µ¡ó¤Ø¤È¾å¾º¤·¤¿¡£½µÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡Ü£µ¡¥£²¡ó¤ÈÁ°²ó¤Î¡Ü£µ¡¥£µ¡ó¤«¤éÆß²½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥æー¥íÇã¤¤ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè½µ¤Î£Å£Ã£ÂÍý»ö²ñ¤ÇÅöÌÌ¤ÎÍø²¼¤²ÂÇ¤Á»ß¤á´¶¤¬¤Ç¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
EUR/GBP¡¡0.8452¡¡GBP/USD¡¡1.3460¡¡EUR/USD¡¡1.1377
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¥æー¥íÇã¤¤¡¦¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ì¤Ï°ì»þ0.8456¶áÊÕ¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢£µ·î£²£±Æü°ÊÍè¤Î¥æー¥í¹â¡¦¥Ý¥ó¥É°Â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿°ìÏ¢¤Î±Ñ·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬¼å´Þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡££µ·î£Â£Ò£Ã´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡Ü£°¡¥£¶¡ó¤ÈÁ°²ó¡Ü£¶¡¥£¸¡ó¤ä»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ü£²¡¥£¶¡ó¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ë¿¤Ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ÛÍÑ´ØÏ¢»ØÉ¸¤Ç¤Ï¡¢£µ·î¤Î¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬£³¡¥£³£±Ëü¿ÍÁý¤ÈÁ°²ó¤Î£²¡¥£±£²Ëü¿Í¸º¤«¤é°ÅÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼º¶ÈÎ¨¤Ï£É£Ì£Ï´ð½à¤¬£´¡¥£µ¡ó¤«¤é£´¡¥£¶¡ó¤Ë¼º¶ÈÊÝ¸±¶â½ã¤Ç¤Ï£´¡¥£´¡ó¤«¤é£´¡¥£µ¡ó¤Ø¤È¾å¾º¤·¤¿¡£½µÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡Ü£µ¡¥£²¡ó¤ÈÁ°²ó¤Î¡Ü£µ¡¥£µ¡ó¤«¤éÆß²½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥æー¥íÇã¤¤ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè½µ¤Î£Å£Ã£ÂÍý»ö²ñ¤ÇÅöÌÌ¤ÎÍø²¼¤²ÂÇ¤Á»ß¤á´¶¤¬¤Ç¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
EUR/GBP¡¡0.8452¡¡GBP/USD¡¡1.3460¡¡EUR/USD¡¡1.1377