¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤«¤é¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É ¥Ðー¥¬ー¥º¡×¡£±Ç²è¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É/Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡×¥³¥é¥Ü
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢8·î8Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É/Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É ¥Ðー¥¬ー¥º¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆù¸ü¥Óー¥Õ¡õ¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Óー¥Õ¡×¡¢¡Ö»Ý¿É¥¶¥¯¥¶¥¯¥¸¥åー¥·ー¥Á¥¥ó¡×¡¢¡Ö¥Áー¥º¥¢¥Ü¥«¥É¥Þ¥è¥·¥å¥ê¥ó¥×¡×¤Î3¼ï¤ò¡¢6·î18Æü¤«¤é7·îÃæ½Ü(Í½Äê)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£Ã±ÉÊ²Á³Ê¤Ï»Ý¿É¥¶¥¯¥¶¥¯¥¸¥åー¥·ー¥Á¥¥ó¤¬470±ß¤«¤é¡£
¡ÖÆù¸ü¥Óー¥Õ¡õ¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Óー¥Õ¡×
Æù¸ü¥Óー¥Õ¡õ¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Óー¥Õ¤ÏÎ¦¤ÎÆù¿©¶²ÎµT-REX¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ðー¥¬ー¤Ç¡¢Æù¸ü100¡ó¥Óー¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤È¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Óー¥Õ¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ìÉÊ¡£
¡Ö»Ý¿É¥¶¥¯¥¶¥¯¥¸¥åー¥·ー¥Á¥¥ó¡×
»Ý¿É¥¶¥¯¥¶¥¯¥¸¥åー¥·ー¥Á¥¥ó¤Ï¶õ¤ò»Ê¤ëÍãÎµ¥±¥Ä¥¡¥ë¥³¥¢¥È¥ë¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ç¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯°á¤Î¥¸¥åー¥·ー¤ÊーËçÆù¥Á¥¥ó¥Ñ¥Æ¥£¤È¥¹¥¤ー¥È¥ì¥â¥ó¥½ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ðー¥¬ー¡£
¡Ö¥Áー¥º¥¢¥Ü¥«¥É¥Þ¥è¥·¥å¥ê¥ó¥×¡×
¥Áー¥º¥¢¥Ü¥«¥É¥Þ¥è¥·¥å¥ê¥ó¥×¤Ï³¤¤ÎÇÆ¼Ô¥â¥µ¥µ¥¦¥ë¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¤×¤ê¤×¤ê¤Î¤¨¤Ó¥«¥Ä¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¥¢¥Ü¥«¥É¥Þ¥è¥½ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¶²Îµ¤ÎÄÞº¯¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆÃÀ½¥Ð¥ó¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¡£¡Ö±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎ¦¡¦³¤¡¦¶õ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶²Îµ¤¿¤Á¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤ò¥Ðー¥¬ー¤«¤é¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¼«¿®ºî¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï±Ç²è¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤ÊÉ÷Ì£¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥°¥êー¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥á¥í¥ó¤ò¤¢¤ï¤»¤¿Ãº»À¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥á¥í¥ó¡×¤È¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥íー¥È ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥á¥í¥ó¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Ã±ÉÊ²Á³Ê¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥º¤¬300±ß¤«¤é¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥íー¥È¤¬380±ß¤«¤é¡£
È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢6·î17Æü¤«¤é¤Ï±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥ë¥É ¥Ðー¥¬ー¥º¤Î¿·ÅÐ¾ì¤òÅÁ¤¨¤ëTVCM¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£