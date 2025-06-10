Åìµþ³ô¼°¡ÊÂç°ú¤±¡Ë¡á£±£²£²±ß¹â¡¢£³ÆüÂ³¿¤â¼è°ú½ªÈ×¤ÏµÞÂ®¤Ë¿¤ÓÇº¤à
¡¡£±£°Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÇã¤¤Í¥Àª¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï£³ÆüÂ³¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ³ô»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤äÂ¤â¤È³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ß°ÂÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£²£²±ß£¹£´Á¬¹â¤Î£³Ëü£¸£²£±£±±ß£µ£±Á¬¤È£³ÆüÂ³¿¡£¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â³µ»»¤Ï£±£µ²¯£¹£°£´£¹Ëü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â³µ»»¤Ï£´Ãû£¶£¶£±²¯±ß¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£¶£·£³¡¢ÂÐ¤·¤ÆÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£¸£·£¶¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£¸£±ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¥ê¥¹¥¯¥ª¥ó¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï¸ÄÊÌ³ô¤ÎÃæ¤ËÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤ËÃÍ¤ò¾Ã¤¹¤â¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Î²¤½£³ô»Ô¾ì¤Ï¹â°Â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤ÃÏ¹ç¤¤¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤Ï¶¯Ä´Å¸³«¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤º¡¢Ä«°Â¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¼è°ú½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿¤ÓÇº¤ß¡¢·ë¶É¾®ÉýÈ¿Íî¤·¤Æ°ú¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬Á°¾ì¤«¤é¶¯¤¤Æ°¤¤Ç¡¢¸å¾ì´ó¤ê¤âÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë±ß°ÂÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤¿¤³¤È¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼è°ú½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Çã¤¤¤ÎÀª¤¤¤¬ÅÓÀÚ¤ìµÞÂ®¤Ë¿¤ÓÇº¤àÅ¸³«¤Ë¡£ÊÆÃæ´Ö¤äÆüÊÆ´Ö¤ÎËÇ°×¶¨µÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Á°¾ì¤ÇÁê¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¿È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤¬ÃÍ¤ò¾Ã¤·¡¢»Ô¾ì¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤òÎä¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¡ã8136¡ä¤¬¾¦¤¤¤òÈ¼¤¤¾åÃÍ¤òÄÉ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡ã9984¡ä¡¢¥ー¥¨¥ó¥¹¡ã6861¡ä¤Ê¤É¤¬Êª¿§¿Íµ¤¤Ë¡£¿®±Û²½³Ø¹©¶È¡ã4063¡ä¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡ã6594¡ä¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£ÁÐÍÕÅÅ»Ò¹©¶È¡ã6986¡ä¤¬µÞ¿¤ò¤ß¤»ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¡ã4506¡ä¡¢£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ã4784¡ä¤âÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ò¥åー¥à¡ã5262¡ä¤¬Âç¤¤¯Çã¤ï¤ì¡¢»ñÀ¸Æ²¡ã4911¡ä¤Ø¤ÎÇã¤¤¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ë¥¯¥¹¡ã6871¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£±ßÃ«¥Õ¥£ー¥ë¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã2767¡ä¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢ÃÇ¥È¥Ä¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡ã6857¡ä¤Ï¸å¾ì¼è°ú¸åÈ¾¤ËÃÍ¤òÊø¤·¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç°ú¤±¤¿¡£¥Õ¥¸¥¯¥é¡ã5803¡ä¤Ê¤É¤âÆðÄ´¡£»°É©½Å¹©¶È¡ã7011¡ä¡¢£É£È£É¡ã7013¡ä¤Ê¤É¤âÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ã8411¡ä¤Ê¤É¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤¬ºã¤¨¤º¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡ã8001¡ä¤Ê¤É¤â°Â¤¤¡£Åìµþ¥¬¥¹¡ã9531¡ä¤â²¼Íî¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡ー¥Þ¥Õー¥º¡ã2929¡ä¡¢¥Õ¥ë¥ä¶âÂ°¡ã7826¡ä¤Ê¤É¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó
¡¡Âç°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£²£²±ß£¹£´Á¬¹â¤Î£³Ëü£¸£²£±£±±ß£µ£±Á¬¤È£³ÆüÂ³¿¡£¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â³µ»»¤Ï£±£µ²¯£¹£°£´£¹Ëü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â³µ»»¤Ï£´Ãû£¶£¶£±²¯±ß¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£¶£·£³¡¢ÂÐ¤·¤ÆÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£¸£·£¶¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£¸£±ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¥ê¥¹¥¯¥ª¥ó¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï¸ÄÊÌ³ô¤ÎÃæ¤ËÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤ËÃÍ¤ò¾Ã¤¹¤â¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Î²¤½£³ô»Ô¾ì¤Ï¹â°Â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤ÃÏ¹ç¤¤¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤Ï¶¯Ä´Å¸³«¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤º¡¢Ä«°Â¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¼è°ú½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿¤ÓÇº¤ß¡¢·ë¶É¾®ÉýÈ¿Íî¤·¤Æ°ú¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬Á°¾ì¤«¤é¶¯¤¤Æ°¤¤Ç¡¢¸å¾ì´ó¤ê¤âÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë±ß°ÂÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤¿¤³¤È¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼è°ú½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Çã¤¤¤ÎÀª¤¤¤¬ÅÓÀÚ¤ìµÞÂ®¤Ë¿¤ÓÇº¤àÅ¸³«¤Ë¡£ÊÆÃæ´Ö¤äÆüÊÆ´Ö¤ÎËÇ°×¶¨µÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Á°¾ì¤ÇÁê¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¿È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤¬ÃÍ¤ò¾Ã¤·¡¢»Ô¾ì¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤òÎä¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¡ã8136¡ä¤¬¾¦¤¤¤òÈ¼¤¤¾åÃÍ¤òÄÉ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡ã9984¡ä¡¢¥ー¥¨¥ó¥¹¡ã6861¡ä¤Ê¤É¤¬Êª¿§¿Íµ¤¤Ë¡£¿®±Û²½³Ø¹©¶È¡ã4063¡ä¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡ã6594¡ä¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£ÁÐÍÕÅÅ»Ò¹©¶È¡ã6986¡ä¤¬µÞ¿¤ò¤ß¤»ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¡ã4506¡ä¡¢£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ã4784¡ä¤âÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ò¥åー¥à¡ã5262¡ä¤¬Âç¤¤¯Çã¤ï¤ì¡¢»ñÀ¸Æ²¡ã4911¡ä¤Ø¤ÎÇã¤¤¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ë¥¯¥¹¡ã6871¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£±ßÃ«¥Õ¥£ー¥ë¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã2767¡ä¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢ÃÇ¥È¥Ä¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡ã6857¡ä¤Ï¸å¾ì¼è°ú¸åÈ¾¤ËÃÍ¤òÊø¤·¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç°ú¤±¤¿¡£¥Õ¥¸¥¯¥é¡ã5803¡ä¤Ê¤É¤âÆðÄ´¡£»°É©½Å¹©¶È¡ã7011¡ä¡¢£É£È£É¡ã7013¡ä¤Ê¤É¤âÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ã8411¡ä¤Ê¤É¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤¬ºã¤¨¤º¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡ã8001¡ä¤Ê¤É¤â°Â¤¤¡£Åìµþ¥¬¥¹¡ã9531¡ä¤â²¼Íî¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡ー¥Þ¥Õー¥º¡ã2929¡ä¡¢¥Õ¥ë¥ä¶âÂ°¡ã7826¡ä¤Ê¤É¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó