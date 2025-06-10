¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ÈÓÅçË¾Ì¤¡õ»³ËÜ²íÌé¤¬·ëº§¡¡Âè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤âÊó¹ð¡Ö¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÈÓÅçË¾Ì¤¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜ²íÌé¤È¤Î·ëº§¤È¡¢Âè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÓÅçË¾Ì¤¡õ»³ËÜ²íÌé¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç·ëº§¡õÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡ÈÓÅç¤Ï»³ËÜ¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»³ËÜ²íÌé¤ÈÈÓÅçË¾Ì¤¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤´Êó¹ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤´ñÀ×¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢K¥Ð¥ì¥¨¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÈÓÅçË¾Ì¤¤Ï¡Ø¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡Ù¸ø±é¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢9¡¢10·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡ØK-BALLET 25th Anniversary Gala¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß±éÌÜ¤òÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤Þ¤È·à¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡Öº£¤ÏÊì»Ò¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÉüµ¢¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÊì»Ò¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤äÀ¸³è´Ä¶¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯9·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·§Àî¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¿·ºî¤Ø¤Î½Ð±é¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤½¤ÎÆü¤ò¡¢¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµÞ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·§Àî¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ô¼°²ñ¼ÒK¥Ð¥ì¥¨¤ª¤è¤Ó¸ø±é¼çºÅ¼Ò¤ÎTBS¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡¢²¹¤«¤¯¿Æ¿È¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢º£¸å¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤´¸ü°Õ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÁØÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¿´ÃÏÎÉ¤¤Í¾±¤¤Ë¿»¤ëÃæ¡¢»ä»ö¤Ç¤ªÁû¤¬¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Û¤É¿´¶¯¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÓÅç¤ÏÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£6ºÐ¤«¤é¥Ð¥ì¥¨¤ò»Ï¤á¤ë¡£2007Ç¯¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥Ð¥ì¥¨¤Î¸¦½¤À¸¡¢08Ç¯Åö»þºÇÇ¯¾¯16ºÐ¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£19Ç¯3·î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤Ë¾º³Ê¡£19Ç¯7·î·§ÀîÅ¯ÌéÁí¹ç´Æ½¤ Bunkamura 30¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Ð¥ì¥¨¥¬¥é¡ÁJAPANESE DANCERS¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£21Ç¯5·î·§ÀîÈÇ¡Ø¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼ç±é¡£Æ±Ç¯8·îK¥Ð¥ì¥¨ ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ë¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¦¥½¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£22Ç¯3·î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÀÐÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£4ºÐ¤è¤ê¥Ð¥ì¥¨¤ò»Ï¤á¤ë¡£2010Ç¯¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥ì¥¨¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÎ±³Ø¡£13Ç¯¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¹ñºÝ¥Ð¥ì¥¨¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÂè3°Ì¡¿¥×¥í¸¦½¤¾Þ¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ì¥¨¤Î¸¦½¤À¸¤È¤Ê¤ë¡£14Ç¯11·îK¥Ð¥ì¥¨ ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ËÆþÃÄ¡£16Ç¯11·î¥½¥ê¥¹¥È¡¢17Ç¯9·î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥½¥ê¥¹¥È¡¢18Ç¯9·î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¦¥½¥ê¥¹¥È¡¢20Ç¯1·î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÓÅçË¾Ì¤¡õ»³ËÜ²íÌé¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç·ëº§¡õÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡ÈÓÅç¤Ï»³ËÜ¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»³ËÜ²íÌé¤ÈÈÓÅçË¾Ì¤¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤´Êó¹ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤´ñÀ×¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡Öº£¤ÏÊì»Ò¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÉüµ¢¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÊì»Ò¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤äÀ¸³è´Ä¶¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯9·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·§Àî¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¿·ºî¤Ø¤Î½Ð±é¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤½¤ÎÆü¤ò¡¢¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµÞ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·§Àî¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ô¼°²ñ¼ÒK¥Ð¥ì¥¨¤ª¤è¤Ó¸ø±é¼çºÅ¼Ò¤ÎTBS¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡¢²¹¤«¤¯¿Æ¿È¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢º£¸å¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤´¸ü°Õ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÁØÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¿´ÃÏÎÉ¤¤Í¾±¤¤Ë¿»¤ëÃæ¡¢»ä»ö¤Ç¤ªÁû¤¬¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Û¤É¿´¶¯¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÓÅç¤ÏÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£6ºÐ¤«¤é¥Ð¥ì¥¨¤ò»Ï¤á¤ë¡£2007Ç¯¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥Ð¥ì¥¨¤Î¸¦½¤À¸¡¢08Ç¯Åö»þºÇÇ¯¾¯16ºÐ¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£19Ç¯3·î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤Ë¾º³Ê¡£19Ç¯7·î·§ÀîÅ¯ÌéÁí¹ç´Æ½¤ Bunkamura 30¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Ð¥ì¥¨¥¬¥é¡ÁJAPANESE DANCERS¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£21Ç¯5·î·§ÀîÈÇ¡Ø¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼ç±é¡£Æ±Ç¯8·îK¥Ð¥ì¥¨ ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ë¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¦¥½¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£22Ç¯3·î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÀÐÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£4ºÐ¤è¤ê¥Ð¥ì¥¨¤ò»Ï¤á¤ë¡£2010Ç¯¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥ì¥¨¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÎ±³Ø¡£13Ç¯¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¹ñºÝ¥Ð¥ì¥¨¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÂè3°Ì¡¿¥×¥í¸¦½¤¾Þ¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ì¥¨¤Î¸¦½¤À¸¤È¤Ê¤ë¡£14Ç¯11·îK¥Ð¥ì¥¨ ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ËÆþÃÄ¡£16Ç¯11·î¥½¥ê¥¹¥È¡¢17Ç¯9·î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥½¥ê¥¹¥È¡¢18Ç¯9·î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¦¥½¥ê¥¹¥È¡¢20Ç¯1·î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£