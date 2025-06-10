¶É°÷²áÏ«»à¡¢Î¾¿Æ¤¬ÆüËÜÍ¹ÊØÄóÁÊ¡¡Çå½þ¤òµá¤áÅìµþÃÏºÛÎ©Àî»ÙÉô¤Ë
¡¡ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¤ÎÉðÂ¢ÌîÍ¹ÊØ¶É¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÓÅç½ß¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê48¡Ë¡á¤¬µõ·ìÀ¿´¼À´µ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï²á½ÅÏ«Æ¯¤¬¸¶°ø¤À¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤¬10Æü¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ë8716Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÅìµþÃÏºÛÎ©Àî»ÙÉô¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÓÅç¤µ¤ó¤Ï1996Ç¯¤ËÆüËÜÍ¹ÊØ¤ËÆþ¼Ò¡£2023Ç¯10·î¤«¤éÉðÂ¢ÌîÍ¹ÊØ¶É¤ÇÇÛÃ£¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£24Ç¯5·î¤´¤í¤«¤éÎ¾¿Æ¤Ë¡Ö¿´Â¡¤¬¶ì¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±7·î20Æü¤´¤í¡¢µõ·ìÀ¿´¼À´µ¤Ç»àË´¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿ÈÓÅç¤µ¤ó¤ÎÊì¡Ê81¡Ë¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤ÏµÙ¤ß»þ´Ö¤¬¤Û¤È¤ó¤É¼è¤ì¤º¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤¹¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£