º¸ÂçÂÜÎ¢¤òÄË¤á¤¿¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¤¬¥ë¡¼¥¡¼L¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¡¡Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç2²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç4K
¡¡º¸ÂçÂÜÎ¢¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ë¡¼¥¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¡£
¡¡¥«·³»±²¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥í¥Ã¥¡¼¥º»±²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤ËÀèÈ¯¡£2²ó¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢4Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£1»à¸å¤Ë»°ÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¡£1»à¤«¤é¤ÏÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡º£±Ê¤¬¼ÂÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï5·î4Æü¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï°ÊÍè¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¡£¼¡Àï¤â¥ë¡¼¥¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ëÍ½Äê¡£