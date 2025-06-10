¥Ö¥é¥Þ¥èµÈÅÄ¡Ö¡È¤³¤ì¡É¤¬¸À¤¨¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÏ·¿Í¥Û¡¼¥àÆþ¤ì¤Æ¡×²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¹ðÇò
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤ÎµÈÅÄ·É¡Ê51¡Ë¤¬9Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë1¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Åö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥Þ¥è¤Ï05Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤Ç¡¢3378ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡£²áµî4ÁÈ¤Î²¦¼Ô¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é»þ¤ËÍ¥¾¡¼«Ëý¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö²¶¤â¤½¤¦¤·¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈµÈÅÄ¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö²æËý¤Ç¤¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¡ÈÅÁÀâ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¹¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡È3378ÁÈ¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ¸Ê¬¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö3378ÁÈ¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ïº£¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¸À¤¨¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë²ÈÂ²¤Ë¤â¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡ÖÂ©»Ò¤Ï¡¢²¶¤¬ÉÔ¾òÍý¤Ê¤³¤È¤Ç¥¥ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤Û¤ó¤Þ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤è¤ë¡£ÎÞÌÜ¤Ç¡¢¡È²¿ÁÈÃæ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È3378¤ä¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤¢¤¢¡¢¥Ü¥±¤Æ¤Ø¤ó¤Î¤«¡É¤Ã¤Æ¡£¤Û¤ó¤Þ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£