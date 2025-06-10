µð¿Í¡¡2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ìº¸ÏÓ¡¦»³ÅÄÎ¶À»¤ò½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¡¡¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤ÇÂÔË¾¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯6·î10Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î4Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦»³ÅÄÎ¶À»Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬10Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹â²¬¾¦¡¢JRÅìÆüËÜ¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£¤À¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å3Ç¯´Ö¤Ç1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢24Ç¯¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï3·î¤«¤é5·î¤Þ¤Ç¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢Åö½é¤ÎÇÉ¸¯´ü´Ö½ªÎ»¤òÁá¤á¤Æµð¿Í¤ËÉüµ¢¡£9Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï10Æü¤«¤éÅ¨ÃÏ¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È3Ï¢Àï¡£ÅÐÈÄ¤¹¤ì¤Ð¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£