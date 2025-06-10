¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¤¬9Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¡¢É×¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿·ëº§µ­Ç°Æü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È

¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ìô´Ý¤Ï¡Ö·ëº§µ­Ç°Æü¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö6·î8Æü·ëº§µ­Ç°Æü¡×¤È·ëº§µ­Ç°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ªÅ¹¤«¤é·ëº§µ­Ç°Æü¤Î¥±¡¼¥­¥×¥ì¡¼¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥±¡¼¥­¥×¥ì¡¼¥È¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö35²óÌÜ¤Î·ëº§µ­Ç°Æü¡×¤ÈÀÐÀî¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£