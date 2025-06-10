¡Ö¡ØÌÂÏÇ³Ý¤±¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ø¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬µð¿Í¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ØàÀèÀ©¸ý·âá
¡¡¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½µð¿Í¡Ê10Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡¢º£µ¨ÅÓÃæ¤Ëµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ËàÀèÀ©¸ý·âá¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç5·î¤Ëµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ°Ê¹ß½é¤á¤Æ¡¢¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐÀï¤Î¤¿¤á¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ËÍè¤¿¡£»î¹çÁ°Îý½¬Ãæ¤Ë¤Ï2·³´ÆÆÄ»þÂå¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ØË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¡Ê11Æü¡Ë¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤¬º¸¡ÊÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡Ë¤À¤«¤é¡£¡ØÌÂÏÇ³Ý¤±¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ø¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£