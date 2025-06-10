ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢¡È¿ÆÍ§¡É¤È¸ªÁÈ¤ß¥Ô¡¼¥¹¤Ç¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö·»¤ÈÄï¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·³¤·³¥³¥ó¥ÓÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË ¸å10:00¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬10Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¤Ê¤ÄÈþ¡ÊË§º¬¡Ë¤ÎÉ×¡¦¹¾Ã¼Âí¾»¤ò±é¤¸¤ëËÜÅÄ¶ÁÌð¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·»¤ÈÄï¤ß¤¿¤¤¡Ä¡ª¸ª¤òÁÈ¤ß¥Ô¡¼¥¹¤Ç¾Ð´é¤ÎËÜÅÄ¶ÁÌð¡õ¾®´ØÍµÂÀ
¡¡¡Ö³¤·³¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âí¾»¤ÎÆ±Î½¤Ç¿ÆÍ§¤Î¿¼¸«¡Ê¾®´ØÍµÂÀ¡Ë¤ÈÂí¾»¤¬¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖÆó¿Í¤È¤â¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹ ¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¿¼¸«¤¬Âí¾»¤Î²È¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í ¤É¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÇÛ¿®¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆ±´ü¥³¥ó¥Ó¤Î¾ìÌÌ¡¢¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡©Ëè²ó¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¤À¤È¡¢·»¤ÈÄï¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·³¤·³¥³¥ó¥ÓÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹¾Ã¼¡õ¿¼¸«¥Ú¥¢¡¢Âº¤¤¤Ç¤¹ ¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÀ¸°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¼¡ª¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤ÏÌþ¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö¿¼¸«¤¯¤ó¡¢Âí¾»¤µ¤Þ³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¼ÏÂ11Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¸òºÝ¥¼¥íÆüº§¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡¢»õ¤¬¤æ¤¯¤â°¦¤é¤·¤¤¡È¿·º§É×ÉØ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤»þ´Ö¡É¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¾¼ÏÂ¿·º§¥é¥Ö¥³¥á¡£¸¶ºî¤Ï¡¢Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2022Ç¯10·î¤«¤é¸½ºß¤âÏ¢ºÜÃæ¤ÎÀ¾¹á¤Ï¤Á»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·»¤ÈÄï¤ß¤¿¤¤¡Ä¡ª¸ª¤òÁÈ¤ß¥Ô¡¼¥¹¤Ç¾Ð´é¤ÎËÜÅÄ¶ÁÌð¡õ¾®´ØÍµÂÀ
¡¡¡Ö³¤·³¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âí¾»¤ÎÆ±Î½¤Ç¿ÆÍ§¤Î¿¼¸«¡Ê¾®´ØÍµÂÀ¡Ë¤ÈÂí¾»¤¬¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÖÆó¿Í¤È¤â¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹ ¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¿¼¸«¤¬Âí¾»¤Î²È¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í ¤É¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÇÛ¿®¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¼ÏÂ11Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¸òºÝ¥¼¥íÆüº§¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡¢»õ¤¬¤æ¤¯¤â°¦¤é¤·¤¤¡È¿·º§É×ÉØ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤»þ´Ö¡É¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¾¼ÏÂ¿·º§¥é¥Ö¥³¥á¡£¸¶ºî¤Ï¡¢Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2022Ç¯10·î¤«¤é¸½ºß¤âÏ¢ºÜÃæ¤ÎÀ¾¹á¤Ï¤Á»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¡£