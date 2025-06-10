Ãæ¹ñ¡ÖÇÀµ¡¤ÎÎ¤¡×¡¢¸ÐÆî¾ÊÁÐÊö¸©¤¬Í¢½Ð³ÈÂç¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ËÅª
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÄ¹º»6·î10Æü¡ÛÃæ¹ñÃæÉô¡¦¸ÐÆî¾ÊÁÐÊö¸©¤ÎÇÀ¶Èµ¡³£»º¶È¤¬¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤ËÍ¢½Ð¤òµÞ³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤ÎÍ¢½ÐÁí³Û¤Ï65.2¡óÁý¤Î2²¯7ÀéËü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó20±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢º£Ç¯1¡Á4·î¤âÁ°Ç¯Æ±´üÈæ30¡óÁý¤Î1²¯600Ëü¸µ¤È·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÐÊö¸©¤Ï¡ÖÃæ¹ñÇÀµ¡¤ÎÎ¤¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢1952Ç¯¤ËÇÀµ¡À½Â¤¤ò³«»Ï¡£70Ç¯°Ê¾å¤ÎÈ¯Å¸¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇÀµ¡¤ÎÁ´¹ñÅª¤ÊÀ¸»ºµòÅÀ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¡¢¸©Æâ¤ÎÇÀµ¡´ØÏ¢´ë¶È¤Ï90¼Ò¤Ë¾å¤ê¡¢¤¦¤ÁÇä¾å¹â2ÀéËü¸µ°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ï62¼Ò¡¢½¾¶È°÷¿ô¤Ï3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¸¦µæ³«È¯¤«¤éÀ¸»º¡¢ÈÎÇä¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ï¡¢µÖÎÍÃÏÂÓ¤äÃæ¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¸þ¤±¤Î¡Ö¾®·¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¡¢Äã²Á³Ê¡×¤ÎÇÀµ¡¤Ç¡¢¹Ì±¿µ¡¤ä¼ý³Ïµ¡¡¢¹òÊª´¥Áçµ¡¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É300µ¡¼ï°Ê¾å¤òÅ¸³«¡£ÀºÊÆµ¡¤äÊ´ºÕµ¡¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·Ã¦¹òµ¡¤Ç¤â¡¢¹ñÆâ¤Ç¹â¤¤ÈÎÇä¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¶¥ÁèÎÏ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ³«È¯¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÁÐÊö¸©µÖÎÍÇÀµ¡¸¦µæ±¡¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢Ãæ¹ñ¹©Äø±¡¤ÎÍå¼âÊ¸¡Ê¤é¡¦¤»¤¤Ö¤ó¡Ë±¡»Î¤òµ»½Ñ¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¾·ÀÁ¡£¤¹¤Ç¤Ë200·ï°Ê¾å¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤¿¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Ç¯¤Ë¤Ï°ìÄêµ¬ÌÏ°Ê¾å¤ÎÇÀµ¡´ë¶È¤ÎÀ¸»º³Û¤¬Á°Ç¯Èæ20.3¡óÁý¤Î56²¯7ÀéËü¸µ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥¿¥¤¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ê¤É30¥«¹ñ°Ê¾å¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¡£24Ç¯¤ËÍ¢½Ð¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤Ã¤¿´ë¶È¤Ï27¼Ò¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«»Ô¾ì¤À¡£¹Âç¤ÊÇÀÃÏ¤òÍ¤·¡¢¿Í¸ýÁý¤Ç¿©ÎÁ¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢³Æ¹ñ¤ÇÇÀµ¡¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÐÊö¸©¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤â¹çÃ×¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÇÀ¶È¤Îµ¡³£²½Â¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Íõ·úÃæ¡¢Ä¥¶Ì·é¡¢ÎË§½§¡Ë