¡Ö¥Á¥Ã¡Ä¤³¤ì¤À¤±¤«¤è¡×¥Õ¥¥Ï¥éÉ× vs ¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤ºÊ¤ËÆÉ¼Ô¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤â°±Æ¶Á¡×É×¤Ë¤âºÊ¤Ë¤âÅÜ¤êßÚÎö¡ª
·ëº§¤·¤Æ5Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë10ºÐº¹¤ÎÉ×ÉØ¡£ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤°¤ËÀåÂÇ¤Á¤ò¤¹¤ëÉ×¡£¤µ¤é¤ËÊ¸¶ç¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤³¤È¤ËºÊ¤ÏÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤«¤é¤«¤Ê¡×¤ÈÉ×¤òµ¤¸¯¤¦ºÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈèÊÀ¤¬½Å¤Ê¤ê¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¡Ä¡£¥Õ¥¥Ï¥é¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ëºÊ¤Î·èÃÇ¤Ï!?
¢£ºÊ¤ËÀåÂÇ¤Á¤¹¤ë ¥Õ¥¥Ï¥éÉ×
Ìë¤´ÈÓ¤Î½àÈ÷¤ä¤ªÊÛÅö¤Ê¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÈÊ¸¶ç¤Ð¤«¤ê¸À¤¦É×¡£·ëº§Á°¤ÏÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿É×¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤ËÀåÂÇ¤Á¤·ÉÔµ¡·ù¤ÊÂÖÅÙ¤Çº¤¤é¤»¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Ï¤Ê¤¼¼«Ê¬¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
¢£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤ß¤¿¤¤¡Ä È¿ÏÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ºÊ
É×¤òµ¤¸¯¤¤¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ëºÊ¡£¤·¤«¤·É×¤Ë¤Ï¤Þ¤¿ÉÔµ¡·ù¤òÅö¤¿¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£È¿ÏÀ¤Ç¤¤º¡¢Îä¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ËÅà¤êÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÊ¤ÈÌ¼¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡©
¤Þ¤º¤Ï¡¢É×¤¬ºÊ¤ËÀåÂÇ¤Á¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤ª¤¤¡ª¡×¤ÈÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤Ê¤¤»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÈãÈ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ÀåÂÇ¤Á¤â¸ý¤ÎÊ¹¤Êý¤â¤«¤Ê¤ê·ù¤¤¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤ª¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ÎÊ¢Î©¤Ä¡£Ì¾Á°¤¢¤ë¤À¤í¡£
¡¦¿¿´é¤Ç¡ÖÀåÂÇ¤Á¤È¤«²¼ÉÊ¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£ËÜÅöÊ¢Î©¤Ä¡£
¡¦»ä¤Ê¤é¡Ö¤ª¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¥¥ì¤ë¡£
¡¦ÀåÂÇ¤Á¤·ÊÖ¤·¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡£ÌÞÏÀÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÀåÂÇ¤Á¥â¥é¥Ï¥éÏ¿²»Ï¿²è¤·¤Æ¤«¤é»î¤½¤¦¡£
¡¦¿¿´é¤Ç¡ÖÀåÂÇ¤Á¤È¤«²¼ÉÊ¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£ËÜÅöÊ¢Î©¤Ä¡£
¡¦»ä¤Ê¤é¡Ö¤ª¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¥¥ì¤ë¡£
¡¦ÀåÂÇ¤Á¤·ÊÖ¤·¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡£ÌÞÏÀÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÀåÂÇ¤Á¥â¥é¥Ï¥éÏ¿²»Ï¿²è¤·¤Æ¤«¤é»î¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¥Ï¥é¤¹¤ëÉ×¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¸ý¤ò³«¤±¤Ð·ù¤Ê¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¡£´é¤â¤º¤Ã¤ÈÉÔµ¡·ù¡£À¸¤¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¡£
¡¦¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¿Í¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¦ËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÍ¾Íµ¤¢¤ë¤è¤Í¡£Í¾ÍµÌµ¤¯¤·¤Æ²ÈÂ²¤ËÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤Ã¤Æ¡¢Ê¬ÉÔÁê±þ¤ÊÌò¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«¥¥ã¥Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤ë¤À¤±¡£
¡¦¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤«ÎôÅù´¶¤È¤«Êú¤¨¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ç²È¤Ë¤¤¤ë¸«²¼¤»¤ë¿Í¤ËÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¼«Âº¿´ÊÝ¤Ã¤Æ¤ë¡£¥¯¥º¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¦¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¿Í¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¦ËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÍ¾Íµ¤¢¤ë¤è¤Í¡£Í¾ÍµÌµ¤¯¤·¤Æ²ÈÂ²¤ËÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤Ã¤Æ¡¢Ê¬ÉÔÁê±þ¤ÊÌò¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«¥¥ã¥Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤ë¤À¤±¡£
¡¦¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤«ÎôÅù´¶¤È¤«Êú¤¨¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ç²È¤Ë¤¤¤ë¸«²¼¤»¤ë¿Í¤ËÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¼«Âº¿´ÊÝ¤Ã¤Æ¤ë¡£¥¯¥º¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤ºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤Ç¤¹¡£
¡¦Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»Ò¤É¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¡¢¼«Ê¬¤â¤À¤±¤É»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¦¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤¤ã¤Ç¤·¤ç¡£¤·¤«¤â»Ò¤É¤â¤â¸«¤Æ¤ë¤·¡£¤¦¤¸¤¦¤¸¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤é¡©
¡¦¸À¤¤ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ä¤±¾å¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤è¡ª
¡¦»Ò¤É¤â¤Ë¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÎ¥º§¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©
¡¦¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸ý¤Ë½Ð¤·¤Ê¤è¡ª
¡¦¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤¤ã¤Ç¤·¤ç¡£¤·¤«¤â»Ò¤É¤â¤â¸«¤Æ¤ë¤·¡£¤¦¤¸¤¦¤¸¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤é¡©
¡¦¸À¤¤ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ä¤±¾å¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤è¡ª
¡¦»Ò¤É¤â¤Ë¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÎ¥º§¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©
¡¦¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸ý¤Ë½Ð¤·¤Ê¤è¡ª
ÉÔµ¡·ù¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÊ¸¶ç¤Ð¤«¤ê¸À¤¦É×¤È²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤ºÊ¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤â¡£
¤³¤Î¸å¡¢É×¤¬¤µ¤é¤ËºÊ¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡Ä¡£¥Õ¥¥Ï¥éÉ×¤Ë²æËý¤Î¸Â³¦¡ªºÊ¤Î·èÃÇ¤È¤Ï?!
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)