£Ò£å£Ù£õ£õ¡¢Èó³«¼¨¤À¤Ã¤¿º£´üºÇ½ª¤ÏÀÖ»ú³ÈÂç¤Ø
¡¡£Ò£å£Ù£õ£õ¡¡£Ê£á£ð£á£î <9425> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬6·î10ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯10·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(24Ç¯11·î-25Ç¯4·î)¤ÎºÇ½ªÂ»±×¡ÊÈóÏ¢·ë¡Ë¤Ï2²¯4200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢Èó³«¼¨¤À¤Ã¤¿ÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÏºÇ½ªÂ»±×¤¬2²¯2400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°´ü¤Ï8600Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿5-10·î´ü(²¼´ü)¤ÎºÇ½ªÂ»±×¤Ï1800Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë2-4·î´ü(2Q)¤ÎºÇ½ªÂ»±×¤Ï2²¯3500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1700Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.6¡ó¢ª-12.6¡ó¤ËµÞ°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢Èó³«¼¨¤À¤Ã¤¿ÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÏºÇ½ªÂ»±×¤¬2²¯2400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°´ü¤Ï8600Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿5-10·î´ü(²¼´ü)¤ÎºÇ½ªÂ»±×¤Ï1800Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë2-4·î´ü(2Q)¤ÎºÇ½ªÂ»±×¤Ï2²¯3500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1700Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.6¡ó¢ª-12.6¡ó¤ËµÞ°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹