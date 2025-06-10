3x3½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¥á¥ó¥ÐーÈ¯É½¡Ä¡ØFIBA 3x3 ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥·¥êー¥º2025¡Ù¤Ë»²Àï
¡¡6·î10Æü¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤Ï¡¢6·î18Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖFIBA 3x3 ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥·¥êー¥º2025¡×½éÀï¤Î¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ëSTOP¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÁª¼ê¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ç³èÆ°¤¹¤ëMAURICE LACROIX¤Ë½êÂ°¤·W¥êー¥°¤ÎÆüÎ©¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¯ー¥¬ー¥º¤Ç¤â¥×¥ìー¤·¤¿Äá¸«ºÌ¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥é¥Ó¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·3x3¤ÎZOOS¤Ç¤â¥×¥ìー¤¹¤ë·Ë°ª¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ã¥É¥¦¥§ー¥Ö¤ÎµÜ²¼´õÊÝ¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¥¦¥£¥ó¥°¥¹¤Î¹â¶¶Ì¤Íè¤Î4Áª¼ê¡£ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¤Î²ÖÅçÉ´¹á¤È¡¢¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥é¥Ó¥Ã¥Ä¤Î°ËÇÈÈþ¶õ¤¬Í½È÷ÅÐÏ¿Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î¶¯²½¤ä¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¤½¤ÎÍ½Áª½Ð¾ì¸¢¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤ÊÂç²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ëSTOP¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤â»²Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¹ë¹ñ¤¬Â¿¤¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖFIBA 3x3 ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥·¥êー¥º2025¡×¥¦¥é¥ó¥Ðー¥È¥ëSTOP¤Ï¡¢6·î18Æü¤È19Æü¤Î2Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢10¥«¹ñ¤ÎÂåÉ½¤È³«ºÅ¹ñ¥â¥ó¥´¥ë¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤¿12¥Áー¥à¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£