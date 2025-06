【永尾まりや写真集「まりやぎツーリズム」】

【拡大画像へ】

ワニブックスは、女優・モデルとして幅広い活動を展開中の永尾まりやさんの通産6冊目となる最新写真集「まりやぎツーリズム」を7月17日に発売する。価格は3,500円。

7月6日スタートのTVドラマ「グラぱらっ!」にも出演するなど、多岐に渡る活動を展開中の彼女が新たな写真集の舞台として選んだのは東京。

オーバーツーリズムが問題なるほど、世界中から多くの観光客が押し寄せている東京は、撮影映えのする場所が数多くあり、交通網が整備されていて、撮影の合間にはハイレベルで多様な料理も楽しめる場所。今回の写真集では“外国人から見た素晴らしく素敵な日本を再発見する”というテーマで撮影がスタートした。

昔ながらの銭湯、贅の限りを尽くしたホストクラブ、秋葉原のゲームセンターやネオン街、エロスの象徴である“例のプール”など、東京近郊の様々な場所を舞台に、自由にふるまう永尾まりやさんを112ページにわたって収録している。

【永尾まりやさんコメント】

6冊目の写真集、とっても嬉しいです! 本当に皆様のおかげです、感謝です。

今回のテーマは「観光」。現在、東京に観光に来る方が増えて、その日本らしい場所に観光客が集まる様子がミスマッチと思いきや、より一層美しさにもなって素敵だなと思い、私自身でこれを新たな写真集の企画にできないかと考えました。スクランブル交差点、銭湯、東京タワー、秋葉原のゲームセンターなど、観光客が訪れる東京ならではの場所で、個性あふれる奇抜なファッションで撮影に挑んでいます!

グラビアを撮っていただくようになって実は10年以上経過しているのですが、私自身、撮っていただきながらこんなに身近なところに美しい場所があるのだということに気づきました。写真集はもちろん、グラビア撮影でたくさんの場所に訪れていますが、今回の写真集でのロケ地は、はじめて撮っていただいた場所がほとんどです(笑)。日本の文化でもあるグラビアを日本中、そして世界中の人に見てもらい、美しいと思っていただきたいです!

COPYRIGHT(C) WANI BOOKS Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

撮影:藤原 宏(Pygmy Company)