ÊÆ¥«ー¥é¥¤¥ë¤¬¥È¥é¥¤¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë£Ô£Ï£Â¤òÈ¯É½
¡¡¥È¥é¥¤¥È<9164.T>¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥«ー¥é¥¤¥ë¡¦¥°¥ëー¥×»±²¼¤Î£Ô£Ã£Ç£²£µ£°£µ¤«¤é¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿£Ô£Ï£Â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥«ー¥é¥¤¥ë¤¬·Ð±Ä»ñ¸»¤òÅêÆþ¤·¡¢Â¾¼Ò¤È¤ÎÄó·È¤ä£Í¡õ£Á¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡££Ô£Ï£Â²Á³Ê¤Ï£¸£¸£°±ß¤Ç¡¢ÇãÉÕÍ½Äê¿ô¤Ï£´£°£°£°Ëü³ô¡Ê²¼¸Â£¶£¶£¶Ëü£¶£·£°£°³ô¡¦¾å¸ÂÀßÄê¤Ê¤·¡Ë¤Ç¡¢ÇãÉÕ´ü´Ö¤Ï£¶·î£±£±Æü¤«¤é£··î£²£³Æü¤Þ¤Ç¡££Ô£Ï£ÂÀ®Î©¸å¡¢¥È¥é¥¤¥È¤Ï½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï£¶·î£±£°ÆüÉÕ¤ÇÆ±¼Ò³ô¼°¤ò´ÆÍýÌÃÊÁ¡Ê³ÎÇ§Ãæ¡Ë¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥È¥é¥¤¥È¤Ï£Ô£Ï£Â¤ËÂÐ¤·¤Æ»¿Æ±¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥«ー¥é¥¤¥ë¤¬·Ð±Ä»ñ¸»¤òÅêÆþ¤·¡¢Â¾¼Ò¤È¤ÎÄó·È¤ä£Í¡õ£Á¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡££Ô£Ï£Â²Á³Ê¤Ï£¸£¸£°±ß¤Ç¡¢ÇãÉÕÍ½Äê¿ô¤Ï£´£°£°£°Ëü³ô¡Ê²¼¸Â£¶£¶£¶Ëü£¶£·£°£°³ô¡¦¾å¸ÂÀßÄê¤Ê¤·¡Ë¤Ç¡¢ÇãÉÕ´ü´Ö¤Ï£¶·î£±£±Æü¤«¤é£··î£²£³Æü¤Þ¤Ç¡££Ô£Ï£ÂÀ®Î©¸å¡¢¥È¥é¥¤¥È¤Ï½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï£¶·î£±£°ÆüÉÕ¤ÇÆ±¼Ò³ô¼°¤ò´ÆÍýÌÃÊÁ¡Ê³ÎÇ§Ãæ¡Ë¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥È¥é¥¤¥È¤Ï£Ô£Ï£Â¤ËÂÐ¤·¤Æ»¿Æ±¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS