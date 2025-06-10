¡Öº£Æü¹¥¤¡×25kg¸ºÎÌÏÃÂê¤ÎÈþ½÷¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆÈäÏª¤Î¥¥ã¥ß»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/10¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿±«µÜÌ¤çõ¡Ê¤¢¤á¤ß¤ä¡¦¤ß¤ë¤¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±«µÜÌ¤çõ¡¢ÈþÃ«´Öµ±¤¯¥¥ã¥ß»Ñ
±«µÜ¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¿¥¤¥À¥¤ÊÁ¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥é¥¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¼ê¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤Ã«´Ö¤ò¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢8ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë28¹æ¤Î´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë±«µÜ¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥óÈ¯ÇäÃæ ¤ß¤ó¤ÊÇã¤Ã¤¿¤è¤Ã¤Æ¿ÍÂ¿¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤ó º£Æü¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£Æü¤âåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£±«µÜ¤Ï2021Ç¯¤Î¡ÖÎëÍöÊÔ¡×¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±«µÜÌ¤çõ¡¢ÈþÃ«´Öµ±¤¯¥¥ã¥ß»Ñ
¢¡±«µÜÌ¤çõ¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤ÇÈþ¥Ç¥³¥ë¥ÆÈäÏª
±«µÜ¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¿¥¤¥À¥¤ÊÁ¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥é¥¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¼ê¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤Ã«´Ö¤ò¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£Æü¤âåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£±«µÜ¤Ï2021Ç¯¤Î¡ÖÎëÍöÊÔ¡×¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û