¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡¦¤®¤·¡õºù°æÈþÍª¡¢Ì©ÃåÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/10¡Û¥â¥Ç¥ë¤Îºù°æÈþÍª¡Ê¤ß¤æ¤ß¤æ¡Ë¤¬6·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇYouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¤Î¤®¤·¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡¦¤®¤·¡õºù°æÈþÍªÉ×ÉØ¡¢Ì©ÃåÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
ºù°æ¤Ï¡Öµ×¡¹¤ËÉ×ÉØ¤ÇÇã¤¤Êª¹Ô¤Ã¤¿¤è¡Á¡ª¡ªÉ×¤È¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤ó¤±¤É¡¢2¿Í¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤·¡¢¼ÖÆâ¤ÇÌ©Ãå¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤ÊÉþÃå¤Æ³°½Ð¤ë¤Î¤Ã¤ÆÂç»ö¤ä¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ç¤Ïºù°æ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¡¢¤®¤·¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¤ÇÂ·¤¨¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¤ÎÉ×ÉØ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡ÖÉ×ÉØ»þ´Ö²á¤´¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤®¤·¤Èºù°æ¤Ï¡¢2024Ç¯9·î24Æü¤ËÆþÀÒ¤·¡¢11·î¤Ë¤ÏÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯2·î20Æü¤Ë¤®¤·¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æºù°æ¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡¦¤®¤·¡õºù°æÈþÍªÉ×ÉØ¡¢Ì©ÃåÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡¦¤®¤·¡õºù°æÈþÍª¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
ºù°æ¤Ï¡Öµ×¡¹¤ËÉ×ÉØ¤ÇÇã¤¤Êª¹Ô¤Ã¤¿¤è¡Á¡ª¡ªÉ×¤È¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤ó¤±¤É¡¢2¿Í¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤·¡¢¼ÖÆâ¤ÇÌ©Ãå¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤ÊÉþÃå¤Æ³°½Ð¤ë¤Î¤Ã¤ÆÂç»ö¤ä¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ç¤Ïºù°æ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¡¢¤®¤·¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¤ÇÂ·¤¨¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¤ÎÉ×ÉØ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡ÖÉ×ÉØ»þ´Ö²á¤´¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤®¤·¤Èºù°æ¤Ï¡¢2024Ç¯9·î24Æü¤ËÆþÀÒ¤·¡¢11·î¤Ë¤ÏÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯2·î20Æü¤Ë¤®¤·¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æºù°æ¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û