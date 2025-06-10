¹õÅÄ¥¢¡¼¥µ¡¼¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç40Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡ÖÀ¨¤¯¶Ã¤¤¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹õÅÄ¥¢¡¼¥µ¡¼¤¬10Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç40Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´äºê¹¨Èþ¡¢ºÆ²ñ¤·¤¿¡È²ÈÂ²¡É¤È¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹õÅÄ¤Ï¡Ö40Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤ÎÀ¶¿å¹¨¼¡Ï¯¤¬¥Ó¡¼¥Ð¥Ã¥×¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë40¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¹¨¼¡Ï¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡ÖÀ¨¤¯¶Ã¤¤¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀ¶¿å¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ª¸ß¤¤¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤Ê¤ÈÀÀ¤¤¤¢¤Ã¤ÆºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£