¾ðÊó£Â£Ï£Ø¡§°ÜÌ±¥Ç¥âÂÐ±þ¤Ë½£Ê¼ÇÉ¸¯¡¢¥È¥é¥ó¥×»áÈ½ÃÇ¤ÎË¡Åªº¬µò¤Ï
Dietrich Knauth
[£¹Æü¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯] - ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢°ÜÌ±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¿ôÉ´¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Ç¥â³èÆ°¤¬Â³¤¯¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ë½£Ê¼ÉôÂâ¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¡£¹³µÄ³èÆ°¤ÏÏ¢Ë®Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤ÎË¸³²¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¸¢°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÈ¿Íð¤Î°ì·ÁÂÖ¡×¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥Ø¥°¥¼¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï£¹Æü¡¢¹³µÄ³èÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³¤Ê¼Ââ°÷£·£°£°¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÏÆ±Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹·´¤Ø¤Î¡Ö°ãË¡¤Ê¡×·³ÂâÇÛÈ÷¤òÃæ»ß¤·¡¢½£Ê¼¤ò¥Ë¥å¡¼¥µ¥à½£ÃÎ»ö¤Î»Ø´ø²¼¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤ë¤è¤¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤òÄóÁÊ¤·¤¿¡£
¡ã½£Ê¼¤ÎÇÛÈ÷¤òÀµÅö²½¤¹¤ëË¡Î§¡ä
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£·Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Ê¼¤ò¾¤½¸¤¹¤ëÌ¿Îá¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÆ·³¤ÎÌò³ä¤ò³µÀâ¤·¤¿Ï¢Ë®Ë¡¤Ç¤¢¤ë¹ç½°¹ñË¡ÅµÂè£±£°ÊÔ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£
¹ç½°¹ñË¡ÅµÂè£±£°ÊÔÂè£±£²£´£°£¶¾ò¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¿¯Î¬¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÈ¿Íð¤Þ¤¿¤ÏÈ¿Íð¤Î´í¸±¡×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎ¤¬Àµµ¬·³¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ÎË¡Î§¤ò¼¹¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¾ì¹ç¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬½£Ê¼ÉôÂâ¤òÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤ÎÇ¤Ì³¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã½£Ê¼¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿³èÆ°¡ä
£±£¸£·£¸Ç¯¤ÎË¡Î§¡Ö¥Ý¥Ã¥»¡¦¥³¥ß¥¿¥È¥¥¥¹Ë¡¡×¤Ï¡¢½£Ê¼¤ò´Þ¤àÊÆ·³¤¬Ì±»öË¡¤Î¼¹¹Ô¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÌÅª¤Ë¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè£±£²£´£°£¶¾ò¤Ï¡¢¤½¤Î¶Ø»ß»ö¹à¤òÌµ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·³Ââ¤¬Ë¡¼¹¹Ô³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ¢Ë®¿¦°÷¤òÊÝ¸î¤·¡¢Ï¢Ë®¤Îºâ»º¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½£Ê¼¤Ï¹³µÄ¼Ô¤òÂáÊá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂáÊá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡Ê£É£Ã£Å¡Ë¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¼çÄ¥¡ä
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÏÄóÁÊ¤Ç¡¢½£ÃÎ»ö¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤·¤Ë½£Æâ¤ËÉôÂâ¤òÇÛÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÏ¢Ë®Ë¡¤ª¤è¤Ó½£¤Î¸¢Íø¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¹ç½°¹ñ·ûË¡½¤ÀµÂè£±£°¾ò¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ï¡¢½£Æâ¤Ë¤Ï¡ÖÈ¿Íð¡×¤â¡Ö¿¯Î¬¡×¤âÂ¸ºß¤»¤º¡¢ÊÆ¹ñË¡¤Î¼¹¹Ô¤òË¸¤²¤ë¾õ¶·¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎÇÉ¸¯¤Ï¹ç½°¹ñË¡ÅµÂè£±£°ÊÔ¤ÎÍ×·ï¤ò¤¤¤º¤ì¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï½£Ê¼¤òÇÉ¸¯¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½£Ê¼ÇÉ¸¯¤ÎÌ¿Îá¤Ï¡Ö³Æ½£ÃÎ»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¤»¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÏ¢Ë®Ë¡Âè£±£²£´£°£¶¾ò¤Îµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÆ±½£¤¬ºÛÈ½¤Çµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡ä
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÏºÛÈ½¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¿Îá¤¬°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ºÛÈ½½ê¤ÎÀë¸À¤È¡¢¤½¤Î¼¹¹Ô¤òÁË»ß¤¹¤ëº¹¤·»ß¤áÌ¿Îá¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡ä
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¶Áè¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥Ü¥ó¥¿»ÊË¡Ä¹´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£¹£·£°Ç¯¤ÎÍ¹ÊØ¸ø¼Ò¥¹¥È¥é¥¤¥¤ÎºÝ¡¢¥Ë¥¯¥½¥óÂçÅýÎÎ¤¬Í¹ÊØÊª¤òÇÛÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½£Ê¼¤ò¾¤½¸¤·¤¿£±²ó¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£
º¸ÇÉ¤È±¦ÇÉÁÐÊý¤ÎÍÊ¸îÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëË¡Î§ÀìÌç²È£µ¿Í¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹³µÄ¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤ÆÂè£±£°ÊÔ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö¤Î»Ù»ý¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÏÀðÆ°Åª¤«¤ÄÌµËÅ¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÀìÌç²È¤é¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¹³µÄ³èÆ°¤Ï¡ÖÈ¿Íð¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñË¡¤Î¼¹¹Ô¤òË¸¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Ë¡Î§ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤¬£±£²£´£°£¶¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯½£ÃÎ»ö¤ÎÌò³ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö¤Î¼çÄ¥¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÛÈ½½ê¤ÏÅÁÅýÅª¤ËË¡Î§¤Î²ò¼á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öshall¡Ê¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö½£Ê¼¤Î½ÐÆ°¤Ë¤ÏÃÎ»ö¤Î´ØÍ¿¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÌ¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤Ï¡¢½£Ê¼ÉôÂâ¤¬ÄÌ¾ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ë¡Åª¤Ê´·¹Ô¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎÇÉ¸¯·èÄê¤ËÃÎ»ö¤¬½¾¤ï¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¤ëÂ¾¤ÎË¡Î§¡ä
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢£±£·£¹£²Ç¯¤ÎÈ¿ÍðË¡¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¹ÈÏ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎË¡Î§¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢·³¤¬Ì±»ö¤ÎË¡¼¹¹Ô¤ËÄ¾ÀÜ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°Îã¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£
¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ä¥ß¥é¡¼ÂçÅýÎÎ¼¡ÀÊÊäº´´±¤ò´Þ¤à¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹â´±¤é¤Ï¡¢¹³µÄ³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡ÖÈ¿Íð¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¯¸¢¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÆ±Ë¡¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÎòÂåÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢£±£·£¹£´Ç¯¤Î¥¦¥£¥¹¥¡¼ÀÇÈ¿Íð¤äÆîËÌÀïÁèÄ¾¸å¤ÎÇò¿Í»ê¾å¼çµÁ·ë¼Ò¥¯¡¼¡¦¥¯¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥é¥ó¡Ê£Ë£Ë£Ë¡Ë¤ÎÂæÆ¬¤È¤¤¤Ã¤¿´íµ¡¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤³¤ÎË¡Î§¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ë·³Ââ¤òÅ¸³«¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ÎË¡Î§¤¬ºÇ¸å¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¹£²Ç¯¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦£È¡¦£×¡¦¥Ö¥Ã¥·¥åÂçÅýÎÎ¤Î»þ¤À¡£¹õ¿Í±¿Å¾¼ê¤Î¥í¥É¥Ë¡¼¡¦¥¥ó¥°»á¤òË½¹Ô¤·¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·Ù¤Î·Ù´±¤ÎºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¹¤¬¤Ã¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎË½Æ°¤ÎÄÃ°µ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÎ»ö¤Ï·³»ö±ç½õ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎ¤¬½£ÃÎ»ö¤ÎÍ×ÀÁ¤Ê¤·¤Ë½£Ê¼¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¶£µÇ¯¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¥â¥ó¥´¥á¥ê¡¼¤Ç¸øÌ±¸¢±¿Æ°¤Î¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉôÂâ¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤À¡£
¡ã³¤Ê¼Ââ¤ÎÌò³ä¡ä
Ë¡Î§ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÂè£±£°ÊÔ¤Îµ¬Äê¤Î²¼¤Ç¡¢¤Þ¤¿·³¤ÎºÇ¹â»ÊÎá´±¤È¤·¤Æ¤Î·ûË¡¾å¤ÎÌò³ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½£Ê¼¤è¤ê¤â³¤Ê¼Ââ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬È¿ÍðË¡¤òÈ¯Æ°¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢³¤Ê¼Ââ¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÁÜº÷¡¢²¡¼ý¡¢ÂáÊá¡¢¤½¤ÎÂ¾Îà»÷¤Î³èÆ°¡×¤Ë¤â»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ë¡ÅªÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤ë¡£¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï£¹Æü¡¢³¤Ê¼Ââ¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÏ¢Ë®¿¦°÷¤ÈÏ¢Ë®ºâ»º¤ò¼é¤ë½£Ê¼¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï³¤Ê¼Ââ¤ÎÌò³ä¤ÎÈÏ°Ï¤¬Èæ³ÓÅª¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£