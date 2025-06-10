±ÑÄÂ¶â¡¢2¨¡4·î¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡Ü5.2¡ó¤ËÆß²½¡¡¼º¶ÈÎ¨¤ÏÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à
Suban Abdulla
[¥í¥ó¥É¥ó £±£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ±Ñ¹ñÎ©Åý·×¶É¡Ê£Ï£Î£Ó¡Ë¤¬£±£°ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²¨¡£´·î¤ÎÄÂ¶â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£µ¡¥£²¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¿¤ÓÎ¨¤Ï»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î£µ¡¥£³¡ó¤ò²¼²ó¤ê¡¢£²£°£²£´Ç¯Âè£³¡¦»ÍÈ¾´ü°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£±¨¡£³·î¤ÎÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤Ï£µ¡¥£µ¡ó¤Ë²¼Êý²þÄê¤µ¤ì¤¿¡£
£²¨¡£´·î¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Ï£´¡¥£¶¡ó¤È¡¢£±¨¡£³·î¤Î£´¡¥£µ¡ó¤«¤é¾å¾º¤·¡¢£²£±Ç¯£µ¨¡£··î°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££´·î¤«¤é¸ÛÍÑ¼ç¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿¡£
£Ë£Ð£Í£Ç¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥ä¥¨¥ë¡¦¥»¥ë¥Õ¥£¥ó»á¤Ï¡¢Ï«Æ¯¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤¬ÄÂ¶â¤Î¿¤Ó¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö±ÑÃæ±û¶ä¹Ô¤¬Íè½µ¤ËÍø²¼¤²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£ÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ìÌÜÉ¸¤Ë±è¤Ã¤¿¿å½à¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾Úµò¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
±ÑÃæ¶ä¤¬Ãí»ë¤¹¤ëÌ±´ÖÉôÌçÄÂ¶â¡Ê½ü¤¯¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡Ë¤Ï£²¨¡£´·î¤Ë£µ¡¥£±¡ó¾å¾º¡£¤³¤Á¤é¤â£²£´Ç¯Âè£³¡¦»ÍÈ¾´ü°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ØÉ¸È¯É½Ä¾¸å¤Ë¥Ý¥ó¥É¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç²¼Íî¡£Åê»ñ²È¤ÏÇ¯Æâ¤¢¤È£²²óÍø²¼¤²¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¶¯¤á¤¿¡£
£³¨¡£µ·î¤Îµá¿Í·ï¿ô¤Ï£¶Ëü£³£°£°£°·ï¸º¾¯¤·¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÉý¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£