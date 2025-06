¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¼ýÏ¿¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎBLÎø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡ªGSE¡ÖVoice Love on Air¡×ÆüËÜ¸ì¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ

GSEは、SOFTSTAR ENTERTAINMENTが開発し、GSEがグローバルパブリッシングする、ラジオドラマの収録を中心としたBL恋愛シミュレーションゲーム《Voice Love on Air》の日本語パッケージ版を2025年9月4日にNintendo Switch(TM)で発売し、2025年6月10日より予約受付を開始。

GSE「Voice Love on Air」日本語パッケージ版

■対応機種 : Nintendo Switch(TM)/Steam

■発売日 : 2025年9月4日(Nintendo Switch(TM)パッケージ版)

2024年3月28日(Steam)

2024年12月19日(Nintendo Switch(TM)ダウンロード版)

■価格 : 5,038円(Nintendo Switch(TM))

3,400円(Steam)

■ジャンル : BL恋愛シミュレーション

■プレイ人数 : 1人

■表示対応言語: 日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)

■対応ボイス : 日本語

■発売元 : Game Source Entertainment

■開発元 : SOFTSTAR ENTERTAINMENT

■CERO : D

《Voice Love on Air》オープニング曲「I wanna hear your voice」:

BL恋愛シミュレーションゲーム《Voice Love on Air》は、2024年3月28日にSteam版、12月19日にNintendo Switch(TM)ダウンロード版が発売されました。

そして2025年9月4日、Nintendo Switch(TM)日本語パッケージ版の発売が決定しました!

◆店舗別予約特典

店舗別予約特典

予約受付期間中にNintendo Switch(TM)《Voice Love on Air》日本語パッケージ版を以下の店舗で予約いただいた方に、店舗別予約特典をプレゼントします!

・アニメイト

→ブロマイド4枚セット

アニメイトロゴ

アニメイト特典

・大網(あみあみ)

→アクリルキーホルダー

あみあみロゴ

あみあみ特典

・ステラワース

→ミニブロマイド4枚セット

ステラワースロゴ

ステラワース特典

◆ゲーム紹介

画像1

画像2

《Voice Love on Air》は、経営&恋愛シミュレーションゲームです。

プレイヤーは主人公アキを操作し、ラジオドラマの収録をしたり、作品を発表したりして、スタジオの運営資金を稼いでいきます。

収録できるラジオドラマのジャンルは、都市もの、学園もの、ファンタジー、SF、寝落ちボイスドラマなどバラエティ豊かで、声優の多彩な表現スタイルによって組み合わせがマッチングされ、飽きることなくプレイできます。

声優の演技指導をする監督であるアキは、収録以外にもそれぞれのキャラクターとスタジオ外で会い、より親密な関係を築くことで、そのキャラクターに適したラジオドラマを収録していきます。

二人の関係が深まるにつれて、新たなストーリーが展開されます。

2年間という制限時間の中で、プレイヤーはアキを有名音響監督にすることを優先するのか、それとも運命の相手と結ばれることを選ぶのか…。

画像3

画像4

◆特徴

・収録スタジオで声優育成を行い、音響監督としてのスキルやテクニックを習得しよう。

・主人公アキと個性豊かな4人の選択可能キャラクターを、有名声優の佐和真中、柊三太、青梅ゆっけ、ナオト†サンクチュアリ、六堂始が担当。

・実際に視聴できるラジオドラマを最大20本、その他にジャンル別企画も8本収録。

・同じドラマを複数の声優が演じることで、各声優が2通りの演技をすることができ、幅広い組み合わせが可能に。

・キャラクターとの絆や、アキ自身の喜怒哀楽を描いた20万字にも及ぶストーリーテキスト。

・SOFTSTAR ENTERTAINMENTに所属する音楽家・曾志豪(リゼット・ツァン)が手がける、主題歌やキャラクターソングを含む20曲以上のBGM。

画像5

画像6

画像7

予約はこちら: https://bit.ly/3SDBsxG

画像8

(C)2025 SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC. All rights reserved. Licensed to and published by Game Source Entertainment.

