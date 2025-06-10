AKB48¡¦¾®·ªÍ°Ê¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×ÏÃÂê¤Î7·î5ÆüÍ½¸ÀÅöÆü¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©
6·î9Æü¡¢AKB48¤Î¾®·ªÍ°Ê¤ÈÁ¥¥ö»³Å¯¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø2025Ç¯7·î5Æü¸áÁ°4»þ18Ê¬¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ½¸À¤¬½Å¤Ê¤ë2025Ç¯7·î5Æü¤Ë¡¢ÃÏ¿Ì¤äð¨ÀÐÍî²¼¤È¤¤¤Ã¤¿ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¡£Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¤½¤ÎÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Î¸¶¥Ï¥ë¥«¡£Èà½÷¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¼¡¡¹¤ÈÉÔµÈ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¡¢Ê¿ËÞ¤À¤Ã¤¿Æü¾ï¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¸ª¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿¥ì¡¼¥¹ÃÏ¤ÎÇò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¾®·ª¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ÁÁá¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¡£¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢AKB48¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖºîÉÊ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Î°®¼ê²ñ¤Ç¡¢¡Ø¤æ¤¤¤æ¤¤¡Ê¾®·ªÍ°Ê¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡¤À¤«¤é¤´¤á¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê´Ñ¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡¼¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆÅª¤Ë¤â¶ÛÇ÷¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¸½¾ì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Î»£±ÆÃæ¤Ï¡Ö¡Ê¥Ï¥ë¥«¤Ï¡Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Îºî¤ë¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤â¡¢ËÜÈÖÃæ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Î¤Ç·ë¹½¤ÊÎÌ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óÈþÌ£¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î»£±Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸²ÈÂ²¤È¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ´ÆÆÄ¤«¤é»î¤µ¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤È¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÃý¤Ã¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤½ª¤¨¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸ÅÀîÂç¹¸´ÆÆÄ¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¤¤¤±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¥«¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾®·ª¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¥«¥Ã¥È¤Ë¡£¡ÖÂæËÜÄÌ¤ê¤Ë¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤É¤³¤«¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò³Ø¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë±éµ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¿Ìä¤âÀ²¤ì¡¢À¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸ÅÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤Ï¾®·ª¤µ¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡¡ÉáÄÌ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡£¤¤¤¤µ¡ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç²èÌÌ¤Ç´Ñ¤¿¤È¤¤ÎÉÁ¼Ì¤¬åºÎï¤Ê¤Î¤È¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤Î´éÌÌ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¾®·ª¤â¡Ö·ë¹½¤É¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉáÃÊ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ã¤¤¤Æ¤ëÉ½¾ð¤È¤«¡¢Âæ»ì¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤¤¤«¤ËÉ½¾ð¤ÈÂ©¸¯¤¤¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÏÉ½¾ð¶Ú¤ò¤º¤Ã¤È¤Û¤°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ø7·î5Æü¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È²¿¤«¡É¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤½¤ÎÆü¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤òÀ÷¤á¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤òÀ÷¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤º¤Ã¤È¹õÈ±¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÌó11Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤éÃÂÀ¸Æü¤È¤«²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ÷¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ê¤é¶âÈ±¡¢¤É¶âÈ±¡ª¡¡ºÇ¸å¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡¡»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤º¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È·Ú²÷¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¾®·ª¤Ï¡Ö¥Û¥é¡¼Åª¤ÊÉÝ¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø7·î5Æü¡Ù¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¡£¿Í´Ö¤ÎÉÝ¤µ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ø7·î5Æü¡Ù°Ê¹ß¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡¡ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢ÉñÂæ¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¾®·ª¤Î¶âÈ±»Ñ¤¬¸«¤ì¤ëºÇ¸å¤ÎÆü¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£
±Ç²è¡Ø2025Ç¯7·î5Æü¸áÁ°4»þ18Ê¬¡Ù¤Ï¡¢6·î27Æü¤è¤êÃÓÂÞ¥·¥Í¥Þ¡¦¥í¥µ¤Û¤«¤ÇÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿°ÂÆ£Î¶Ç·²ð¡ä
ËÜºî¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ½¸À¤¬½Å¤Ê¤ë2025Ç¯7·î5Æü¤Ë¡¢ÃÏ¿Ì¤äð¨ÀÐÍî²¼¤È¤¤¤Ã¤¿ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¡£Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¤½¤ÎÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Î¸¶¥Ï¥ë¥«¡£Èà½÷¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¼¡¡¹¤ÈÉÔµÈ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¡¢Ê¿ËÞ¤À¤Ã¤¿Æü¾ï¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¸ª¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿¥ì¡¼¥¹ÃÏ¤ÎÇò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¾®·ª¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ÁÁá¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¡£¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢AKB48¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖºîÉÊ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Î°®¼ê²ñ¤Ç¡¢¡Ø¤æ¤¤¤æ¤¤¡Ê¾®·ªÍ°Ê¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡¤À¤«¤é¤´¤á¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê´Ñ¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡¼¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óÈþÌ£¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î»£±Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸²ÈÂ²¤È¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ´ÆÆÄ¤«¤é»î¤µ¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤È¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÃý¤Ã¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤½ª¤¨¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸ÅÀîÂç¹¸´ÆÆÄ¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¤¤¤±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¥«¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾®·ª¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¥«¥Ã¥È¤Ë¡£¡ÖÂæËÜÄÌ¤ê¤Ë¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤É¤³¤«¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò³Ø¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë±éµ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¿Ìä¤âÀ²¤ì¡¢À¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸ÅÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤Ï¾®·ª¤µ¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡¡ÉáÄÌ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡£¤¤¤¤µ¡ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç²èÌÌ¤Ç´Ñ¤¿¤È¤¤ÎÉÁ¼Ì¤¬åºÎï¤Ê¤Î¤È¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤Î´éÌÌ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈË«¤á¤Á¤®¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¾®·ª¤â¡Ö·ë¹½¤É¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉáÃÊ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ã¤¤¤Æ¤ëÉ½¾ð¤È¤«¡¢Âæ»ì¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤¤¤«¤ËÉ½¾ð¤ÈÂ©¸¯¤¤¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÏÉ½¾ð¶Ú¤ò¤º¤Ã¤È¤Û¤°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ø7·î5Æü¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È²¿¤«¡É¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤½¤ÎÆü¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤òÀ÷¤á¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤òÀ÷¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤º¤Ã¤È¹õÈ±¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÌó11Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤éÃÂÀ¸Æü¤È¤«²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ÷¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ê¤é¶âÈ±¡¢¤É¶âÈ±¡ª¡¡ºÇ¸å¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡¡»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤º¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È·Ú²÷¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¾®·ª¤Ï¡Ö¥Û¥é¡¼Åª¤ÊÉÝ¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø7·î5Æü¡Ù¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¡£¿Í´Ö¤ÎÉÝ¤µ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ø7·î5Æü¡Ù°Ê¹ß¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡¡ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢ÉñÂæ¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¾®·ª¤Î¶âÈ±»Ñ¤¬¸«¤ì¤ëºÇ¸å¤ÎÆü¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£
±Ç²è¡Ø2025Ç¯7·î5Æü¸áÁ°4»þ18Ê¬¡Ù¤Ï¡¢6·î27Æü¤è¤êÃÓÂÞ¥·¥Í¥Þ¡¦¥í¥µ¤Û¤«¤ÇÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿°ÂÆ£Î¶Ç·²ð¡ä