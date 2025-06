映画『リロ＆スティッチ』実写版の3つのこだわりとは？製作陣が明かす

『美女と野獣』『アラジン』をはじめ、数々のアニメーション映画の実写化を成功させてきたディズニーが、その愛らしさで空前のスティッチ・ブームを巻き起こしたアニメーションを完全実写化した映画『リロ&スティッチ』が、6月6日(金)より全国劇場で公開中!

5月23日(金)よりアメリカをはじめ世界各国で公開を迎え、全米で2週連続No.1の大ヒットを記録している本作は、「ディズニー実写化映画の最高傑作」、「オリジナルに忠実でありながら現代に違和感なく馴染んでいる」と絶賛の声が相次いでいる。

そんな本作の実写化にあたり、監督を務めたディーン・フライシャー・キャンプとプロデューサーのジョナサン・アイリックは、<完璧な“リロ”を見つけること>、<リアルな“ハワイ”を描くこと>、<アニメーション版への愛>の三点を譲れないこだわりとして製作に臨んでいたことを明かした。

美しい海が広がるハワイを舞台に描かれるのは、両親を亡くし二人で暮らす姉妹と、破壊のために生み出されたエイリアンのスティッチによる、“オハナ<家族>”の絆の物語。世界中で愛されるアニメーション映画『リロ&スティッチ』の実写版とあって公開前から大きな注目を集めていた本作は、公開を迎えるとその再現性の高さや実写版ならではのリアリティに絶賛の声が集まっているが、その裏には制作陣による並々ならぬこだわりが詰まっていたという。

(L-R) Stitch and Maia Kealoha as Lilo in Disney’s live-action LILO & STITCH. Photo courtesy of Disney. © 2025 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.